Hleypum fötluðum börnum inn á völlinn!

Vorið 2025 samþykkti Menningar- og íþróttaráð Reykjavíkur tillögu mína um að skipa starfshóp til að móta tillögur um að auka hlutfall þátttöku fatlaðra barna og ungmenna í íþróttum. Tilefnið voru vísbendingar sem fram höfðu komið í fréttum skömmu fyrr um að íþróttaþátttaka þessa hóps væri ekki nema brot af því sem raunin er meðal annarra barna. Full pólitísk samstaða var um málið og hóf hópurinn þegar störf. Nú liggja niðurstöðurnar fyrir og fela þær bæði í sér mikilvægar upplýsingar um stöðu mála og tillögur um aðgerðir til úrbóta sem ný borgarstjórn getur unnið úr.
Ein stærsta áskorun hópsins var að afla gagna, en nákvæm skráning á stærð hópsins og virkni hans er erfið, meðal annars vegna persónuverndarsjónarmiða. Niðurstaðan er þó sú að vart nema 10% fatlaðra barna leggi stund á íþróttir. Það megi skýra með kostnaði, skorti á stuðningi og þjálfurum sem og aðgengismálum. Góðu fréttirnar eru þó þær að sterkur grunnur og mikil þekking sé fyrir hendi í íþróttafélögunum Ösp og ÍFR sem einbeita sér að íþróttastarfi fatlaðra. Styrkir borgarinnar til þessara félaga vegna íþróttastarfs barna nema í dag um 34 milljónum króna árlega.
Hópurinn gerir það að tillögu sinni að ráðist verði í sérstakt átaksverkefni til fimm ára til að snarauka þátttökuna og er áætlað að kostnaðurinn við það þyrfti að vera um 30 milljónir á ári.
Tillögurnar gera ráð fyrir að styðja við bæði Ösp og ÍFR, en einnig að ýta undir íþróttastarf fyrir fatlaða innan hinna hefðbundnu hverfafélaga í Reykjavík út frá þeirri hugsun að æskilegt sé að fötluð börn geti fundið sig í íþróttastarfi innan sama félags og skólasystkini þeirra. Stærstu útgjaldaliðirnir snúa að fjölgun æfingartíma og stuðningi vegna aukins þjálfarakostnaðar sem fylgi auknu framboði á æfingum. Jafnframt er gert ráð fyrir kostnaði við kynningar- og auglýsingastarf til að vekja athygli á hvað í boði er. Í mörgum tilvikum eru íþróttamannvirki óaðgengileg fötluðum og er mikilvægt að ryðja slíkum hindrunum úr vegi með markvissum hætti, en kostnaður við slíkt er ekki innifalinn í útreikningum starfshópsins.
Það er gleðiefni að hafa fengið í hendur tillögur starfshópsins og sú borgarstjórn sem kjörin verður um aðra helgi ætti því strax að geta hrint í framkvæmd þessum skynsamlegu tillögum. Öll hljótum við að geta sameinast um markmiðið: að fötluð börn eigi þess ekki síður kost en ófötluð að iðka íþróttir við sitt hæfi og að sínu skapi í Reykjavík.
Höfundur er frambjóðandi Vinstrisins í komandi borgarstjórnarkosningum
