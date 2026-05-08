Reykjavíkurborg er vel rekið sveitarfélag. Hún er það núna og hefur verið það lengi. Það er þó með rekstur borgarinnar eins og rekstur annarra skipulagsheilda að það má alltaf gera betur, þetta vitum við í Samfylkingunni.
Síðastliðin ár hefur mikið verið fjárfest í innviðum Reykjavíkur og hér er haldið uppi öflugri menningarstarfsemi sem nýtist öllu landinu. Reykjavík ber uppi félagslega þjónustu á áhrifasvæði sínu en skilar samt af sér betri rekstri ár eftir ár en öll nágrannasveitarfélögin. Borgin er til að mynda eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem var með nægjanlega miklar tekjur úr rekstri sínum til að geta greitt útistandandi skuldir sem gjaldfalla á árinu 2026 án þess að selja eignir eða taka yfirdrátt. Þetta skiptir máli.
Hægri flokkarnir í Reykjavík, sem hamra sífellt ranglega á því að rekstur borgarinnar sé í molum, vilja fara aðra leið til að reka höfuðborgina. Þeir vilja selja eignir borgarinnar, eignir sem nýtast okkur borgarbúum gríðarlega vel og eru í raun eignir borgarbúa.
Þetta sést til að mynda vel í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins. Hann vill selja:
Sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu hefur líka boðað stórtæka einkavæðingu á orkufyrirtækjum eins og Landsneti, Rarik og Orkubúi Vestfjarða. Auk þess hefur formaður flokksins áður sagt að hún vildi að íslenska ríkið myndi selja 30-40% í Landsvirkjun. Það er því ljóst að samfélagslegt eignarhald á Orkuveitu Reykjavíkur verður aldrei tryggt á meðan Sjálfstæðisflokkurinn stýrir ríki eða borg. Þetta boðar Sjálfstæðisflokkur á sama tíma og hann talar bæði borgina og eignirnar niður.
Það er ljóst að hægri flokkarnir, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn ásamt Framsókn, ætla að auka einkavæðingu og einkarekstur með tilheyrandi arðsemiskröfu víða í borgarkerfinu. Til dæmis í velferðarþjónustu, sorphirðu, samgöngum og vistun barnanna okkar.
Það er lykilatriði að við stöndum vörð um þau miklu verðmæti sem eru í eigu borgarinnar og til þess að koma í veg fyrir að þau verði seld á tombóluverði þarf Samfylking að hljóta sterkt umboð í borgarstjórnarkosningum 16. maí.
Höfundur skipar 6. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.
