Viðskiptaráð birti 7. maí sl. samantekt með villandi samanburði sem þörf er á að leiðrétta. Eftirfarandi eru nokkur atriði sem vert er að vekja athygli á varðandi samanburð Viðskiptaráðs um sorphirðu:
Könnun sem Viðskiptaráð vitnar til og Vísir birtir í frétt ásamt mynd af fullum sorpílátum í Reykjavík er frá árinu 2023 þegar verið var að gera umfangsmiklar breytingar á sorphirðu í borginni. Nýleg könnun sýnir að 62% íbúa eru ánægðir með sorphirðu í Reykjavík, 12% óánægðir.
Íbúar virðast því almennt ánægðir með sorphirðu í borginni, þjónustustigið er gott og kostnaður á hvert heimili er síst hærri í Reykjavík en nágrannasveitarfélögum.
Höfundur er umhverfisverkfræðingur og starfar sem skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg.
Erla Björg Hafsteinsdóttir skrifar
Halldór S. Guðmundsson skrifar
Viðar Marinósson skrifar
Guðmundur B. Friðriksson skrifar
Kristinn Hrafnsson skrifar
Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Viðar Gunnarsson skrifar
Stefán Pálsson skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Helgi Kjartansson,Stefanía Hákonardóttir skrifar
Elísabet Ingunn Einarsdóttir skrifar
Harpa HIldiberg Böðvarsdóttir skrifar
Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar
Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Hjalti Árnason skrifar
Birgir Björn Sigurjónsson skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Guðrún Rútsdóttir skrifar
Finnbjörn Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Arndís Bára Pétursdóttir skrifar
Harpa Grétarsdóttir skrifar
Hrafn Jónsson skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar
Ester Halldórsdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Karólína Jónsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir,María Araceli,Berglind Ósk Guttormsdóttir skrifar
Einar Mikael Sverrisson skrifar
Hilmar Gunnarsson skrifar