Lóðin Birkimelur 1, er ein þeirra bensínstöðvalóða sem olíufélögin fengu afhenta á silfurfati í þeirri viðleitni borgaryfirvalda að fækka bensínstöðvum. Umhverfis- og skipulagssvið borgarinnar hefur auglýst 42ja íbúða fjölbýlishús á þessum þrönga reit. Íbúar á Melum og víðar í Vesturbæ hafa gagnrýnt þessi áform harðlega og Háskólayfirvöld hafa bent á að lóðin tilheyri háskólasvæðinu og hefur, ásamt öðrum menningarstofnunum þar, óskað eftir því að svæðið verði skipulagt með tilliti til þess.
Byggingaráform
við Birkimel
Bensínstöðvarlóðin er á stærra svæði sem takmarkast af Háskólabíói í suðri og Hringbraut í norðri, Birkimel í vestri og Suðurgötu í austri. Á því svæði er að finna ýmsar perlur íslenskrar byggingalistar sem hýsa stofnanir Háskóla Íslands og aðra starfsemi menningar og fræða. Tillagan að fjölbýlishúsinu sem hefur verið kynnt, endurspeglar hins vegar margnýttan flatan arkitektúr í anda þeirra íbúðaklasa sem reistir hafa verið á ofurþéttinargrreitum. Hann yrði eins og skrattinn úr sauðarleggnum, öllum til minnkunar sem styðja þessi áform. Auk þess mun byggingin taka sólarljós og birtu af nærliggjandi húsum. Þetta er enn eitt dæmið um það hvernig ofurþétting í eldri hverfum, raskar sérkennum eldri byggðar og hefur af íbúunum margs konar umhverfisgæði, sem þeim höfðu áður verið tryggð með upphaflegu skipulagi. Þá er hagsmunum íbúanna yfirleitt fórnað á altari skjótfengins hagnaðar byggingarverktaka.
Framboðin spurð
þriggja spurninga
Vegna þessara umdeildu áforma sendu Íbúasamtök Vesturbæjar þrjár spurningar til þeirra stjórnmálaflokka sem bjóða fram lista í borgarstjórnarkosningunum. Fyrst er spurt hvort framboðið styðji skipulagsáformin. Síðan er spurt hvort framboðið styðji að fram fari heildarendurskoðun á skipulagi svæðisins og loks er spurt hvernig framboðið sjái fyrir sér að samráði við hagaðila verði hagað. Svörin liggja nú fyrir.
Svör flokkanna
Flokkur fólksins leggst „gegn þessum áformum og tekur undir þá gagnrýni sem íbúar á svæðinu og fleiri hafa sett fram“. Á móti þessari uppbyggingu á lóðinni eru flokkarnir Okkar Borg og Góðan daginn. Píratar segja í sínu svari að þeir telji „eðlilegt að þetta verði tekið til nánari skoðunar,“ en svar þeirra er að öðru leyti frekar óskýrt. Vinstrið telur að „annars konar uppbygging og skipulag á þessari lóð sé æskileg og þörf.“ Samfylkingin bendir á að fjölmargar athugasemdir hafi borist. „Við þurfum auðvitað að sjá hvaða sjónarmið hafa komið þar fram og hvort og hvernig sé rétt að gera breytingar á tillögunni í samræmi við þær athugasemdir.“ Viðreisn segir að „miðað við það sem hefur komið fram í þessu tilviki, sérstaklega varðandi Birkimel 1, þá finnst okkur alveg rétt að staldra aðeins við og fara betur yfir hvernig þetta á að líta út og passa inn“. Framsóknarflokkurinn telur „mikilvægt að taka málið upp að nýju og vinna nýja tillögu betur í samvinnu við nærumhverfi og uppbyggingaraðila“. Miðflokkurinn segist munu „eiga frumkvæði að því að fara yfir þessa samninga (um fækkun bensínstöðva) og hefja samráð við íbúa, Háskóla Íslands og þær mikilvægu mennta- og menningarstofnanir sem standa á svæðinu með það að markmiði að finna lausn sem sátt getur orðið um“.
Sérstaða X-D
Sjálfstæðisflokkurinn, einn allra flokka, sér enga ástæðu til þess að taka neitt tillit til mótmæla og athugasemda íbúanna. Í svari hans stendur: „Sjálfstæðisflokkurinn styður þessi áform“. Flokkurinn tekur sérstaklega fram að það sé mikilvægt að unnið sé náið með lóðarhafa, sem sagt, með Skel og Reyrverk. Alls hafa 850 manns skrifað undir mótmæli og 23 sent inn rökstuddar og ítarlegar athugasemdir. Skilaboð Sjálfstæðisflokksins eru þau að íbúunum komi málið ekkert við.
Höfundur er grunnskólakennari.
