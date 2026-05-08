Hver þekkir ekki tilfinninguna þegar vor er í lofti og við sjáum fólk flykkjast út; til að leika sér, ganga, hlaupa, sparka bolta, dytta að garðinum eða bílnum. Það er viss vellíðan sem fylgir því að sjá fólk og finnast þú tilheyra samfélagi. Það er einfalt að ýta undir þessa tilfinningu í Garðabæ með því að skapa markvisst staði, rými og aðstæður sem kalla á okkur að fara út að njóta, sýna okkur og sjá aðra.
Bókasöfn eru að mínu mati með mikilvægari almenningsrýmum sem finnast. Bókasöfn sækja fólk á öllum aldri í ýmsum tilgangi. Mörg hver mæta á bókasafnið til að sækja sér bækur. Eðlilega, það er þeirra grunntilgangur - en bókasöfn eru orðin svo mikið meira. Þau eru orðin athvarf; vettvangur fræðslu, hittinga, handavinnuhópa, föndursmiðja, og samverustaður fjölskyldna. Ávallt með bækur í forgrunni sem er verðmætt í heimi þar sem það er mikilvægara en nokkru sinni að standa vörð um lestur og lesskilning. Bókasöfn eru staður þar sem ekki er ætlast til þess af fólki að það taki upp veskið og borgi fyrir veru sína og þannig ýta þau undir jöfnuð og inngildingu. Við finnum ákall eftir því að bókasafnið í Garðabæ eigi að vera opið á sunnudögum og viljum svara því.
Sundlaugar eru frábær heilsubót og staður til að hitta fólk, enda er íslensk sundlaugamenning á heimsminjaskrá UNESCO. Þessa gjöf sem eldfjallaeyjan okkar hefur gefið okkur ætti ekki að vanmeta og auðvitað á að vera opið í sundi á kvöldin alla daga vikunnar.
Gangstéttar og stígar eru veigamikill þáttur í bænum en stéttarnar þarfnast viðhalds og uppbyggingar. Það er gríðarlega mikilvægt að við getum öll komist farið á milli staða, sama hvaða ferðamáta við kjósum. Gangandi, í hjólastól eða á línuskautum þurfum við öll að vera örugg. Það er hagsmunamál allra að geta komist leiðar sinnar og stundað á heilsubót sem útivist er. Þá er löngu orðið tímabært að gerður sé göngustígur kringum Arnarnesið.
Bæjarhátíðir á borð við okkar frábæru djasshátíð sem hefur sýnt og sannað að ákall er eftir skemmtilegum viðburðum. Í nýrri menningarmiðju er hægt að gera allri menningu hátt undir höfði, leyfa grasrótinni að vaxa og dafna, börn geta fengið sótt sínar eigin hátíðir og fjölnotarými ýta undir sköpun og gróskumikla menningu.
Leikvellir og græn svæði innan bæjarmarka efla heilsurækt og gera Garðabæ að ákjósanlegum stað til að búa, með lýðheilsu að leiðarljósi.
Með því að skapa samfélagsrými og tækifæri til að hitta fólk erum við búin að leggja grunn að góðu samfélagi þar sem öll eru velkomin.
Höfundur er í 6. sæti Garðabæjarlistans.
