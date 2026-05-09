Borg sem er hugsuð út frá þörfum barna er borg sem virkar fyrir okkur öll. Börn þurfa ekki síður en fullorðnir að komast leiðar sinnar með öruggum og fljótlegum hætti hvort sem það er innan hverfisins eða á milli hverfa. Staðreyndin er sú að börn keyra ekki bíla. Borg sem er göngu- og hjólavæn ásamt því að hafa öflugar almenningssamgöngur og sterka hverfakjarna er borg sem styður við lífsgæði og sjálfstæði barna.
Flestir foreldrar þekkja skutlið sem því fylgir að eiga börn, hvort sem það er í skóla, tómstundir eða annað. Við minnkum skutlið með því að byggja borg þar sem hverfakjarnar eru sterkir og vegalengdir eru stuttar. Stefna Samfylkingarinnar hefur verið að byggja upp svokölluð 15 mínútna hverfi þar sem nauðsynleg þjónusta og afþreying er í að hámarki 15 mínútna fjarlægð. Þar er íþróttahús, skóli, matvörubúð, frístundamiðstöð, kaffihús og leikvellir í nálægð við þar sem fólk býr. Þessi stefna styður við félagslíf barna og einfaldar líf þeirra, ekki síður en foreldranna sem annars þyrftu að skutla börnunum á þessa staði. Við verðum að halda áfram á þeirri leið svo fleiri gefst kost á að njóta þessara lífsgæða.
Barnvæn borg felur einnig í sér öflugar almenningssamgöngur. Samfylkingin í Reykjavík hefur nú gert grunnskólabörnum ókeypis að ferðast um með Strætó. Þetta stuðlar að aukinni notkun Strætó. Þar að auki eru mun fleiri leiðir sem fara á aðeins 10 mínútna fresti á háannatíma. Höldum áfram að efla Strætó á meðan uppbygging Borgarlínu á sér stað. Það gerum við með því að fjölga áfram ferðum Strætó og innleiða nýtt leiðakerfi sem bætir tengingar innan og milli hverfa.
Göngu- og hjólastígar eru einnig mikilvægt samgöngumál fyrir börn. Í Þrándheimi, þar sem ég bjó áður en ég flutti til Reykjavíkur, var ráðist í átak til að greina flytileiðir sem fólk nýtti sér þvers og kruss um alla borg. Þá var til dæmis verið að skoða svokallaða óskastíga sem myndast þegar mörg labba sömu sporin þar sem er ekki lagður stígur fyrir. Í síðustu viku var til umræðu í borgarstjórn stefna Reykjavíkurborgar um gönguvæna borg. Þar voru einmitt óskastígarnir teknir fyrir og það á að setja aukið fjármagn í viðhald göngustíga. Stefnt er að áframhaldandi uppbygging göngustíga og hjólastíga um alla borg.
Samgöngur eru eitt af þeim málum sem hafa hvað mest áhrif á lífsgæði barna. Börn eiga að geta valið sér ferðamáta eftir því hvað hentar best hverju sinni. Að ganga, hjóla og nota almenningssamgöngur á að vera öruggt og aðgengilegt í borginni okkar. Þó eru flokkar sem vilja fækka valkostum í samgöngum, hætta við Borgarlínu og fjölga bílaakreinum út í hið óendanlega. Í borgarstjórnarkosningum 16. maí er kosið um hvert Reykjavík stefnir í samgöngumálum. Þá er spurningin: Viljum við færast nær því að vera eins og jafnaðarborgir Norðurlandanna þar sem fólk hefur raunverulegt val um samgöngumáta – eða viljum við gera Reykjavík að amerískri bílaborg undir forystu Sjálfstæðisflokksins? Hvað myndu börnin vilja?
Höfundur skipar 5. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí nk.
