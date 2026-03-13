Skoðun

Loftslagspólitík sem gagnast bændum

Jóhann Páll Jóhannsson skrifar

Í fyrsta skipti beitum við nú Loftslags- og orkusjóði með markvissum hætti til þess að ýta undir framþróun í landbúnaði og styðja bændur til fjárfestinga í tæknilausnum og skilvirkari áburðardreifingu.

Ekki veitir af þessa dagana þegar gert er ráð fyrir hækkandi áburðarverði vegna stríðsátaka í Miðausturlöndum.

Loftslags- og orkusjóður úthlutar í dag samtals 80 milljónum króna til 42 verkefna. Þetta eru kaup á GPS-stýrðum áburðardreifurum, bættri tækni fyrir lífrænan áburð, dráttarvélum, sáningarvélum og svona mætti áfram telja.

Um er að ræða eitt af forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sem ég kynnti 12. september 2025.

Áætlaður samdráttur vegna þessarar loftslagsaðgerðar nemur 1.007 tonnum CO2-íg/ári. Það samsvarar um 18% af allri losun gróðurhúsalofttegunda vegna áburðarnotkunar árið 2024.

Ávinningurinn er fjölþættur. Hann felst ekki aðeins í minni losun gróðurhúsalofttegunda heldur líka í rekstrarsparnaði í búrekstri, betri meðferð á takmörkuðum auðlindum og minni vistkerfisröskun.

Þetta er loftslagspólitík sem er góð fyrir bændur, góð fyrir hinar dreifðu byggðir á Íslandi og skilar sér í aukinni framleiðni, fæðuöryggi og verðmætasköpun.

Við erum rétt að byrja og höldum áfram á þessari braut.

Höfundur er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.

Jóhann Páll Jóhannsson Loftslagsmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Landbúnaður

