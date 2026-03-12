Í tímamótalögum frá árinu 2022 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna er meginmarkmiðið að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Sérstaða laganna markast meðal annars af því að þau stuðla að heildstæðri samvinnu þvert á ráðuneyti, fagsvið og skýra enn betur upp fyrir hverja þau eru; börnin, sem eru ávallt í forgrunni þjónustunnar.
Hjá Reykjavíkurborg hefur þessi nálgun birst í fyrirkomulagi sem heitir Betri borg fyrir börn og kallar á samstarf fagsviða og fagráða. Í verki og útfærslu gegna miðstöðvar borgarinnar lykilhlutverki í samþættingu þjónustunnar í nánu samstarfi við leik- og grunnskóla og þá aðila sem sinna frístundastarfi en þverfaglegt samstarf er einn megintilgangur miðstöðvanna sem er að finna í fjórum borgarhlutum: Suður-, Norður-, Austur- og Vesturmiðstöðvar.
Aukið samstarf innan borgar og utan
Árangur hefur náðst af innleiðingu farsældarlaganna hjá Reykjavíkurborg. Sem dæmi þá hefur breyting orðið á samstarfi stjórnenda leik- og grunnskóla, frístundaþjónustu og velferðarþjónustu sem deila miðstöðvunum sem sameiginlegum vinnustöðum. Tengsl menntunar, velferðar og frístundastarfs hafa styrkst og árangur hefur náðst við að styðja börn til þroska og aukinnar virkni. Gott samstarf er með stjórnendum, starfsfólki, foreldrum og börnum í hverjum borgarhluta fyrir sig og lögð áhersla á að bregðast hratt og vel við með lausnir við áskorunum með snemmtæka nálgun að leiðarljósi.
Mikilvægt hlutverk tengiliða farsældar
Um geta verið að ræða lausnir í skólaumhverfi barns, til dæmis með samvinnu við frístundaheimili og samvinnu við foreldra um það hvernig er betur hægt að hlúa að námi og uppeldi barns. Þarna gegna tengiliðir farsældar í umhverfi barna í leik- og grunnskólum mikilvægu hlutverki en þeirra hlutverk er að leitast við að leysa úr málum svo að ekki þurfi viðameiri úrræði.
Eitt markmið innleiðingar farsældarlaganna er að styðja við lausn áskorana með því að sinna forvörnum. Virk þátttaka í íþrótta- og frístundastarfi er liður í þessu og hefur Reykjavíkurborg unnið markvisst að því að ná til jaðarsettra barna til þess að virkja styrkleika þeirra í nánu samstarfi við hlutaðeigandi aðila eins og íþróttafélög og menningarstarf. Þegar þörf er fyrir aukna samþættingu og þjónustu taka málstjórar miðstöðvanna við og tengja lausnir við þá þjónustu sem þörf er á með samþættri nálgun. Hugað er að staðbundnum veruleika fólks út frá samfélagi þeirra til að skynja heildstætt betur þarfir hvers og eins.
Samvinna í nærumhverfi barna stuðlar að betra samfélagi
Samfélagsgerðin þróast hratt og verður stöðugt margbreytilegri með tilheyrandi áskorunum. Með því að vinna þverfaglega í nærsamfélaginu þá stuðlum við að samþættari og betri þjónustu. Miðstöðvar borgarinnar halda áfram að þróa þessa nálgun til þess að mæta markmiðum laga um samvinnu og farsæld barna.
Greinin er skrifuð í tilefni farsældarviku sem nú stendur yfir í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins.
Höfundur er framkvæmdastjóri í Suðurmiðstöð
