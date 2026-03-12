Framtíð Hafnarfjarðar í höndum metnaðarfulls ungs fólks í Ungmennaráði Kristín Thoroddsen skrifar 12. mars 2026 09:47 Bæjarstjórn Hafnarfjarðar tók í gær 11. mars á móti Ungmennaráði Hafnarfjarðar þar sem fulltrúar ráðsins kynntu tillögur sínar í bæjarstjórn. Starf ráðsins ber vott um mikinn metnað og skýra sýn ungmenna á hvernig megi bæta bæði líðan þeirra og námsumhverfi í bænum. Tillögur ungmennaráðsins eru fjölbreyttar og vel ígrundaðar og endurspegla sterkan vilja ungmenna til að hafa áhrif á sitt samfélag. Sérstaklega var ánægjulegt að sjá áherslu á heilsu og velferð ungmenna, meðal annars með tillögum um aukna fræðslu um svefn, næringu og geðheilsu. Slík fræðsla getur haft veruleg áhrif á líðan, heilsu og námsárangur ungs fólks og stuðlað að heilbrigðum lífsstíl til framtíðar. Ungmennaráð hefur á undanförnum árum reglulega komið á fund bæjarstjórnar og kynnt þar tillögur sínar, sem margar hafa verið samþykktar og unnið áfram með. Ein af þeim tillögum sem nú er til umræðu í bæjarstjórn, og á upphaf sitt í ungmennaráði, er frítt í strætó fyrir ungmenni. Sú tillaga er nú til greiningar og verið er að skoða mögulegar útfærslur, meðal annars svokallaða „greitt miðað við notkun“ leið sem vert er að skoða betur. Mikilvægi þess að hlusta á rödd ungmenna Ráðið lagði jafnframt fram tillögur sem snúa að þróun skólastarfs í Hafnarfirði. Þar má nefna tillögu um mótun gervigreindarstefnu fyrir skólastarf, aukna áherslu á verklegt nám og auknar fjárveitingar til grunnskóla til að bæta aðstöðu og búnað fyrir nemendur. Samþykkt var í fjárhagsáætlun fyrir núlíðandi ár að veita auka fjármagni til félagsmiðstöðva og því gaman að sjá að tillaga þeirra fer saman við ákvörðun meirihlutans í fjárhagsáætlun. Þá var einnig lagt til að öllum nemendum í 9. og 10. bekk í grunnskólum bæjarins verði tryggður aðgangur að fartölvum til reglubundinnar notkunar í námi. Ákvörðun um breytingar á tölvunotkun ungmenna í 10.bekk hefur nú þegar verið tekin og er í innleiðingarferli en áhugavert er að sjá að tillaga þeirra fjallar um að færa okkur neðar í aldri. Meðal annarra tillagna var að grunnskólar í bænum samræmi upphaf skóladags og færi hann til seinna á morgnana, með það að markmiði að bæta líðan, heilsu og námsárangur nemenda. Einnig lagði ráðið til að dregið verði úr skólasundi í grunnskólum og að sundkennsla verði kynjaskipt sem að einhverju leiti er gert í Hafnfirskum grunnskólum í dag. Ungmennaráðið lagði einnig áherslu á öflugar forvarnir og öruggt skólaumhverfi. Þar var meðal annars lagt til að sett verði á fót samræmd fræðsla um geðheilsu fyrir öll ungmenni í bænum með áherslu á forvarnir. Þá var lagt til að viðbragðsáætlanir gegn einelti í grunnskólum bæjarins verði endurskoðaðar og samræmdar til að tryggja skýr og árangursrík úrræði fyrir börn og ungmenni. Að auki lagði ráðið til að nemendum verði tryggður formlegur atkvæðaréttur í ákvörðunum sem varða skólalíf til að efla lýðræðislega þátttöku þeirra enda Hafnarfjörður barnvænt sveitarfélag. Þá var einnig bent á mikilvægi þess að samræma námsefni og námskrárvinnu grunnskólanna í ríkari mæli til að tryggja jafnræði nemenda. Metnaðarfull vinna Ungmennaráðs Hafnarfjarðar Starf Ungmennaráðs Hafnarfjarðar sýnir skýrt hversu mikilvægt er að hlusta á rödd ungmenna þegar kemur að menntamálum og öðrum málefnum sem snerta ungt fólk. Rödd ungs fólks skiptir máli og er mikilvægt afl þegar kemur að ákvarðanatöku, hvort sem er á sveitarstjórnarstigi eða öðrum stigum. Það er jafnframt afar ánægjulegt að sjá hversu faglega, metnaðarfullt og skýrt þessi hópur ungmenna nálgast þau verkefni sem þau taka sér fyrir hendur. Tillögur þeirra bera vitni um ábyrgð, framsýni og raunverulegan vilja til að bæta samfélagið sitt. Með svona öflugu, hugsandi og samhentu ungu fólki er augljóst að framtíð Hafnarfjarðar – og samfélagsins alls er björt. Höfundur er bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og formaður fræðsluráðs. 