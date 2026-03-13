Hvað hefur oddviti Framsóknar í Kópavogi að fela? Theodóra Þorsteinsdóttir skrifar 13. mars 2026 10:17 Oddviti Framsóknarflokksins í Kópavogi skrifaði grein um meinta reikniskekkju hjá mér er varðar grein mína um tillögu þeirra að Kópavogsbær taki að sér rekstur á Vetrargarðinum undir menningarmiðstöð. Tillaga um að taka að sér rekstur í Vetrargarðinum er tillaga um að taka að sér allan rekstur sem fylgir, þ.e laun, húsnæðiskostnaður og allan annan rekstrarkostnað, auðvitað, hvernig er hægt að misskilja það? Annað hvort er oddviti Framsóknar, og eftir atvikum bæjarstjórinn, viljandi að misskilja þegar ég skrifa um rekstur. Nema þau séu að veita mér leyfi til að birta leigusamninginn og það leiguverð sem þar kemur fram? Ég spurði lögfræðing hjá Kópavogsbæ sérstaklega hvort ég mætti fjalla um upphæðir í leigusamningnum en fékk svar um að ástæða fyrir trúnaði yfir leigusamningi væri að ríkir einkahagsmunir standi því að baki, en jafnframt að heildartalan ætti síður að raska einkahagsmunum. Meirihlutinn opinberar sig um það að þau eru viljandi að misskilja því annars væru þau búin að skamma mig fyrir brot á trúnaði fyrir að upplýsa um leiguna. Farsælast væri ef meirihlutinn birti gögnin, kynninguna og leigusamninginn þar sem áætlunin kemur fram. Þá gætu íbúar lagt eigið mat á hana. En hvað hafa þau að fela? Höfundur er oddviti Viðreisnar í Kópavogi. 