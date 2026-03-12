Lífsgæðaíbúðir fyrir eldra fólk – ábyrg uppbygging til framtíðar Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar 12. mars 2026 10:01 Uppbygging íbúða sem henta eldra fólki er eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélaga á næstu árum. Í Hafnarfirði liggur fyrir að eldri borgurum muni fjölga á komandi árum og því er mikilvægt að bregðast við með markvissum hætti. Markmiðið er skýrt: að skapa húsnæði sem gerir fólki kleift að búa lengur sjálfstætt, við góðar aðstæður og með aðgengi að þjónustu og samfélagi. Undanfarin misseri hefur verið unnið að því að greina hvernig best sé að standa að slíkri uppbyggingu í bænum. Starfshópur um uppbyggingu íbúða fyrir eldra fólk skilaði skýrslu þar sem lagðar eru fram tillögur um svokallaðar lífsgæðaíbúðir. Hugmyndin byggir á því að hanna íbúðir og nærumhverfi þannig að öryggi, aðgengi og félagsleg þátttaka fari saman. Slíkar íbúðir eru því ekki aðeins húsnæði, heldur ákveðið búsetuform sem styður sjálfstæði og virkni fólks á efri árum. Lífsgæðaíbúðir eru meira en hefðbundnar íbúðir Í skýrslu starfshópsins er lögð áhersla á að lífsgæðaíbúðir séu sérstaklega hannaðar með þarfir eldri einstaklinga í huga. Þar skiptir máli aðgengi, öruggt umhverfi, sameiginleg rými til félagslegrar samveru og góð tenging við þjónustu í nærumhverfinu. Markmiðið er að skapa aðstæður sem styðja við sjálfstæði, vellíðan og virka þátttöku í samfélaginu. Þetta er því ekki aðeins spurning um að byggja íbúðir heldur að skapa búsetuform sem styður fólk til að lifa virku og sjálfstæðu lífi lengur. Til þess þarf að huga að fleiri þáttum en byggingunni sjálfri, þáttum eins og skipulagi, þjónustu, félagslegu umhverfi og framtíðarþörf. Í skýrslunni er því lagt til að unnin verði heildstæð uppbyggingaráætlun til næstu tíu ára sem byggir á greiningu á raunverulegri þörf, þróun íbúa og skipulagi bæjarins. Með slíkri nálgun er hægt að tryggja að uppbyggingin verði markviss og að framboð íbúða fyrir eldra fólk verði fjölbreytt og til staðar víðar í bænum. Ábyrg uppbygging krefst vandaðs undirbúnings Á fundi bæjarstjórnar þann 25.febrúar sl. var ákveðið að fela bæjarráði að vinna áfram með málið á grundvelli niðurstaðna starfshópsins. Þar verður unnið að mótun heildstæðrar uppbyggingaráætlunar fyrir lífsgæðaíbúðir fyrir eldra fólk í Hafnarfirði, þar sem horft er til raunverulegrar þarfar, skipulags og mögulegra byggingarreita. Þessi afgreiðsla tryggir að vinna við málið heldur áfram með ábyrgum og faglegum hætti. Því er miður að umræðan um þetta mikilvæga mál hafi á köflum verið sett fram með hætti sem byggir á rangfærslum og pólitískri einföldun. Slík framsetning kann að þjóna skammtímamarkmiðum í pólitík en hún gerir lítið til að stuðla að málefnalegri umræðu um hvernig best sé að byggja upp húsnæði fyrir eldri borgara. Uppbygging lífsgæðaíbúða fyrir eldra fólk er of mikilvægt verkefni til að verða að pólitísku slagorði. Eldri borgarar í Hafnarfirði eiga skilið heiðarlega umræðu og vandaðan undirbúning þannig að uppbyggingin verði raunveruleg og til framtíðar. Höfundur er bæjarfulltrúi og formaður fjölskylduráðs í Hafnarfirði 