Mikil og stór skref voru tekin í menningarmálunum í Kópavogi á bæjarstjórnarfundi í vikunni þegar meirihluti bæjarstjórnar samþykkti samninga við Smáralind um opnun metnaðarfullrar menningarmiðstöðvar í verslunarmiðstöðinni. Á sama fundi var einnig samþykkt að setja á fullt undirbúning opnunar á menningartengdri starfsemi í nýrri viðbyggingu við Kórinn í efri byggðum bæjarins.
Óhætt er að segja að núverandi meirihluti bæjarstjórnar bæti nú enn um betur eftir að hafa staðið vel við bakið á menningarstarfi í bænum undanfarin ár. Árið 2023 var ráðist í uppstokkun á rekstri menningarhúsanna í miðbæ Kópavogs. Áherslum í starfi safnanna var breytt og samþætting aukin Skemmst er frá því að segja að breytingarnar tókust afar vel og aðsókn að menningarhúsunum hefur aukist margfalt.
Vert er að minnast nú viðbragða minnihluta bæjarstjórnar við breytingunum 2023. Þau hafa ekki hafa elst vel. Gagnrýnin var óvægin. Gerræðisleg vinnubrögð og atlaga að menningu, skortur á samráði og fúsk voru uppistaðan í gagnrýninni á okkar störf.
Nú þegar næstu stóru skref eru tekin er minnihlutinn við sama heygarðshornið. Stóru orðin hvergi spöruð og málflutningur á þá leið að hér sé verið að fremja stórkostleg afglöp og stefna rekstri bæjarins í stórhættu. Að ógleymdum valdhrokanum sem meirihlutinn sýnir.
Vitanlega er hverjum sem er frjálst að vera mótfallinn þeim góðu verkefnum sem verið er að vinna að í Kópavogi. Það er hinsvegar ekki gott að dreifa villandi upplýsingum. Um það gerist oddviti Viðreisnar i Kópavogi sek þegar hún heldur því fram að bærinn hyggist reka Vetrargarðinn í Smáralind næstu 10 árin og greiða fyrir það 1,5 milljarð króna. Hvílík fjarstæða!
Er nema von að spurt sé hvaða reiknistokk oddvitinn er að nota? Fjárhæðir í leigusamningi við Smáralind eru vissulega nokkrar en þær eru órafjarri því að vera á pari við það sem oddvitinn heldur fram. Árlegur rekstrarkostnaður menningarmiðstöðvarinnar í heild er áætlaður um 150 milljónir króna. Þar er verið að horfa á reksturinn í heild þ.e. laun, húsnæðiskostnað og allan annan rekstrarkostnað. Til samanburðar er sambærilegur kostnaður við rekstur bókasafnsins í Fannborg 240 milljónir króna á ári og ársvelta bæjarins nálægt 60 milljörðum.
Mögulega er hér um reikniskekkju að ræða hjá oddvita Viðreisnar. Hún leiðréttist hér með.
Oddviti Framsóknar í Kópavogi og formaður bæjarráðs.
Orri Vignir Hlöðversson skrifar
Erla Björnsdóttir skrifar
Ágúst Valves Jóhannesson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Huginn Þór Grétarsson skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússn skrifar
Óskar Dýrmundur Ólafsson skrifar
Steinunn Bragadóttir skrifar
Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Lilja Dögg Alfreðsdóttir skrifar
Ásta Olga Magnúsdóttir skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Sara Sigurðardóttir skrifar
Steindór Þórarinsson skrifar
Haraldur Ólafsson skrifar
Guðröður Atli Jónsson skrifar
Kristinn Jón Ólafsson skrifar
Seyedeh Parinaz Mahdavi skrifar
Tómas Þór Þórðarson skrifar
Bergljót Gunnlaugsdóttir,Birna Gunnlaugsdóttir,Geirdís H. Kristjánsdóttir,Hallfríður Þórarinsdóttir,Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir,Rósa Guðný Arnardóttir,Sigrún E. Unnsteinsdóttir skrifar
Einar Sveinn Ólafsson skrifar
Oddur Sigurjónsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
María Svanfríður Malmquist skrifar
Kristján Vigfússon skrifar
Snorri Másson skrifar