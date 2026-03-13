Til hamingju, Kópavogsbúar – þið eigið von á góðu.

“Það er frábært að vera hluti af bæjarfélagi sem er tilbúið að gera menningu og mannlífi hátt undir höfði. Bæjarfélagi sem er í alvöru tilbúið að fjárfesta í mannrækt og velferð íbúa sinna”
. Þetta var það sem ég hugsaði þegar hugmyndir um nýja menningarkjarna komu inn á borð Mannlífs- og menningarnefndar Kópavogs á dögunum.
Menningarkjarni í Kórnum og menningarmiðstöð í Smáralind eru nefnilega næst á dagskrá í Kópavogi. Þetta verður sannarlega leikbreytir fyrir íbúa bæjarins og styttir verulega leið þeirra sem vilja sækja öflugt menningarstarf. Bærinn okkar er langur í laginu og því mikilvægt að dreifa þjónustunni þannig að hún sé aðgengileg íbúum um allan bæ.
Um árabil hefur staðið til að opna bókasafn í efri byggðum bæjarins. Í hvert skipti hefur verkefnið hins vegar verið sett á ís þrátt fyrir fögur fyrirheit. Það er svo auðvelt að slá SVONA verkefni út af borðinu og setja fjármunina í eitthvað annað.
Við í meirihlutanum ákváðum að standa við þetta margra ára gamla loforð í eitt skipti fyrir öll, enda hafði ákall íbúa í efri byggðum orðið hærra. Gera má ráð fyrir að menningarkjarninn í Kórnum hefji starfsemi eftir tvö til þrjú ár. Að menningarmiðstöð í Smáralind bætist nú við þessa flóru er síðan einstakt tækifæri sem ekki gefst á hverjum degi.
Bæði menningarmiðstöðin og menningarkjarninn munu síðan klárlega bæta aðgengi barna að góðu og fjölbreyttu lesefni og styrkja þannig baráttuna fyrir bættum lestri og læsi barna.
Hugmyndin að því að ná betur til fólksins þar sem það er, kviknaði í lok síðasta árs. Smáralindin hafði þá nýlega opnað mathöll sem varð strax gríðarlega vinsæl – svo vinsæl að gestafjöldi miðstöðvarinnar jókst umtalsvert.
Stundum finnur maður einfaldlega þegar eitthvað er rétt. Hugmyndin um að bjóða Kópavogsbúum upp á menningarupplifun á allt öðrum skala heillaði strax. Við þurftum að vinna hratt og það var magnað að sjá kraftinn og gleðina hjá starfsfólki menningarmálanna í Kópavogi – allir lögðust á eitt til að láta þetta verða að veruleika. Samningur um menningarkjarna í Smáralind var síðan undirritaður í vikunni og stefnt er að opnun á vordögum næsta árs, ef allt gengur að óskum.
Fyrir rúmum tveimur árum réðumst við í breytingar í menningarhúsum bæjarins. Markmiðið var að setja enn meiri kraft í viðburði, fræðslu og samverustundir fjölskyldunnar. Viðbrögðin úr röðum minnihlutans voru óvægin og stór orð féllu.
En staðreyndirnar tala sínu máli. Árangurinn af breytingunum hefur verið lygilegur. Aðsókn að menningarhúsum bæjarins hefur margfaldast, hún jókst um 21% á síðasta ári milli ára svo dæmi séu tekin, og starfsemin er líflegri en nokkru sinni fyrr. Kópavogsbúar kunna nefnilega að meta kraft, dugnað og þor. Íbúar kunna að meta menningarframboð í hæsta gæðaflokki og kunna að meta þegar við grípum tækifærin þegar þau gefast – í stað þess að senda góðar hugmyndir í enn eina nefndina, enn einn stýrihópinn eða enn einn rýnihópinn - fresta og setja á ís um óákveðinn tíma.
Stundum þarf einfaldlega að hafa kjark, áræðni og snerpu til að koma góðum hlutum til leiðar.
Til hamingju, Kópavogsbúar – þið eigið von á góðu.
Höfundur er bæjarfulltrúi í Kópavogi og formaður menningar- og mannlífsnefndar.
