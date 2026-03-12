Borgarlína – og hvað svo? Þórir Garðarsson skrifar 12. mars 2026 12:31 Borgarlínan hefur verið kynnt sem eitt stærsta samgönguverkefni sem ráðist verði í á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmd sem getur haft veruleg áhrif á skipulag borgarinnar, ferðavenjur íbúa og opinber fjármál til áratuga. Þrátt fyrir það liggur enn ekki fyrir skýr og samfelld heildarmynd af verkefninu. Bútasaumur í skipulagi Í stað þess að leggja fram eina heildstæða skipulagsáætlun hefur Borgarlínan verið kynnt í mörgum aðskildum deiliskipulagsáföngum. Sumir kaflar leiðarinnar hafa verið samþykktir, aðrir eru enn í vinnslu og víða eru útfærslur óljósar. Fyrir íbúa, fyrirtæki og alla þá sem treysta á samgöngukerfið er erfitt að átta sig á hvernig heildarverkefnið á að líta út þegar upp verður staðið. Þegar framkvæmd af þessari stærðargráðu er annars vegar þarf almenningur – sem á að borga reikninginn – að geta séð skýra og samfellda heildarmynd, ekki brotakennda framsetningu í mörgum ólíkum skipulagsgögnum. Óvissa um fjármögnun Á sama tíma er fjármögnun verkefnisins enn óljós. Kostnaðaráætlanir hafa hækkað og ekki liggur fyrir endanleg fjármögnun fyrir heildarverkefnið. Talað hefur verið um veggjöld eða aðrar tekjuöflunarleiðir, en slíkt hefur hvorki verið útfært né samþykkt með afgerandi hætti. Þegar um er að ræða opinbera framkvæmd sem kostar samfélagið hundruð milljarða króna þarf að gera heildstæð verk- og fjármálaáætlun, raunhæfa kostnaðargreiningu og vandaða framkvæmdaáætlun sem gerir grein fyrir tímasetningu framkvæmda. Þá fyrst verður hægt að taka upplýsta og ábyrga ákvörðun um þetta risavaxna innviðaverkefni. Þangað til ætti að stöðva frekari vinnu við Borgarlínuna. Höfundur er stjórnarmaður í Félagi Sjálfstæðismanna í Grafarvogi. Viltu birta grein á Vísi? Þórir Garðarsson Borgarlína Mest lesið 