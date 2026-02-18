Skoðun

Auður Önnu, Kven­réttinda­félagið og barnaníðs­hringurinn

Einar Steingrímsson skrifar

Ekkert bendir beinlínis til að Auður Önnu Magnúsdóttir og Kvenréttindafélag Íslands, sem hún er í forystu fyrir, tengist níðingsverkum Jeffrey Epstein, enda virðast Auður og félagið ekki nefnd í þeim skjölum sem birt hafa verið, enn sem komið er. En, ...

Það er ekkert "en", þetta er bara stílbragð sem ég lærði af pistli Auðar, fyrir hönd Kvenréttindafélagsins, sem birtist í Vísi í gær, 17. febrúar. Þar nafngreinir hún, eftir inngang um Epstein, nokkra karla sem ekkert hafa til saka unnið svo við getum vitað, nema hvað sumir þeirra viðhöfðu óviðurkvæmileg ummæli um konur, í litlum hópi vina.

(Við erum auðvitað sannfærð um að Auður hafi aldrei sagt neitt ljótt um annað fólk í einkasamkvæmum, enda hefur hún sjálf nýlega útskýrt opinberlega hvernig hún er miklu betri manneskja en við hin, eins og lesa má um hér.)

Ef beita ætti sams konar hugsunarhætti og Auður gerir (sem ég mæli ekki með) þá mætti segja eftirfarandi um hana og Kvenréttindafélagið:

"Tilgangur þessa pistils er ekki að bera Auði og Kvenréttindafélagið saman við barnaníðshring Epsteins, heldur frekar að undirstrika að það er það sama sem liggur til grundvallar í báðum tilfellum: Manneskjufyrirlitning. Hún birtist hjá Epstein í kvenfyrirlitningu og viðurstyggilegri framkomu við konur, en hjá Auði og Kvenréttindafélaginu í froðufellandi karlhatri."

Sú spurning verður sífellt áleitnari hversu langt ofstækisfemínistar þurfa að ganga áður en hið opinbera hættir að styrkja svona soralegan áróður og persónuníð af almannafé.

Höfundur er áhugamaður um jafnrétti og siðlega samfélagsumræðu.

Einar Steingrímsson

Aumingjar

Jökull Leuschner Veigarsson skrifar

