Svínar á Austurlandi með óheiðarleika til að koma sínum jarðgöngum að Jónína Brynjólfsdóttir skrifar 18. febrúar 2026 06:00 Það er eitt að vera ósammála um forgangsröðun jarðgangaverkefna. Það er allt annað að fara með rangar eða villandi upplýsingar til að réttlæta hana. Nú liggur fyrir að yfirlýsingar innviðaráðherra um tímaramma Fljótaganga standast ekki skoðun samkvæmt upplýsingum sem Austurfrétt og Rúv hafa undir höndum frá Vegagerðinni og ráðuneytinu. Undirbúningur jarðganga er ekki kosningaloforð sem hægt er að hrinda í framkvæmd með yfirlýsingu á blaðamannafundi. Hann er margra ára ferli sem felur í sér jarðfræðirannsóknir, forhönnun, verkhönnun, mat á umhverfisáhrifum, skipulagsbreytingar, fjármögnun og útboð. Þetta veit ráðherra. Þetta veit Vegagerðin. Samt er þjóðinni talin trú um að Fljótagöng séu nánast handan við hornið, ef aðeins viljinn sé fyrir hendi.Þegar ráðherra talar með þessum hætti, gegn betri vitund, er hann ekki að upplýsa, hann er að segja ósatt.Á sama tíma hefur hann fært Fjarðarheiðargöng aftur í röðinni og kasta rýrð á undirbúning og stöðu þess verkefnis. Það er beinlínis ósanngjarnt og óheiðarlegt gagnvart Austurlandi. Fjarðarheiðargöng eru ekki bara hugmynd á teikniborðinu, þau eru fullhönnuð af Vegagerðinni, umhverfismat liggur fyrir og skipulagsbreytingar hafa verið samþykktar. Hundruðum milljóna hefur þegar verið varið í undirbúning. Alþingi hefur ítrekað markað þá stefnu að þau skuli vera næstu göng á Austurlandi og á Íslandi. Sveitarfélögin á svæðinu hafa staðið samhljóða að baki þeirri kröfu í áratug. Fjarðarheiðargöng eru ekki aðeins samgöngubót, þau eru öryggisinnviður og flóttaleið.Það sem er verst er að ráðherra hefur aðgang að sömu gögnum og við hin. Hann veit hversu langan tíma tekur að undirbúa og fjármagna jarðgöng. Hann veit að Fljótagöng eru á allt öðrum undirbúningsstað en Fjarðarheiðargöng. Samgönguáætlun á að vera faglegt, fyrirsjáanlegt tæki sem byggir á gagnsæi og trausti. Þegar ráðherra brýtur það traust með því að mála upp ranga mynd til að koma „sínum“ göngum framar, þá er hann ekki bara að færa til línu á blaði. Hann er að grafa undan trúverðugleika kerfisins. Er þetta kannski bara líka tittlingaskítur! Höfundur er forseti sveitarstjórnar Múlaþings Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Jónína Brynjólfsdóttir Múlaþing Jarðgöng á Íslandi Mest lesið Nóg komið af lóðabraski og okri fjárfesta – Stofnum Byggingafélag Reykjavíkur Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Svínar á Austurlandi með óheiðarleika til að koma sínum jarðgöngum að Jónína Brynjólfsdóttir Skoðun Hátt kólesteról er ekki óvinurinn Anna Lind Fells Skoðun Bjór og bolti - uppsögn á íslenska forvarnarmódelinu Ellen Calmon,Sabine Leskopf Skoðun Hvað breyttist þann 5. febrúar 2026? Þorsteinn Siglaugsson Skoðun Heiti potturinn, klaustrið og athvarfið Auður Önnu Magnúsdóttir Skoðun Svartir sauðir eða stjórnunarvandi? Hilja Guðmundsóttir Skoðun Hvert fór skrítna fólkið? Ásgeir Jónsson Skoðun Hvers vegna getum við ekki lifað saman í friði ? Einar Helgason Skoðun Ó Jafnréttisdagar háskólanna - án karlmanna - minnihluta nemenda - en meirihluta landsmanna Ingimundur Stefánsson Skoðun Skoðun Skoðun Bjór og bolti - uppsögn á íslenska forvarnarmódelinu Ellen Calmon,Sabine Leskopf skrifar Skoðun Svínar á Austurlandi með óheiðarleika til að koma sínum jarðgöngum að Jónína Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna getum við ekki lifað saman í friði ? Einar Helgason skrifar Skoðun Svartir sauðir eða stjórnunarvandi? Hilja Guðmundsóttir skrifar Skoðun Byggjum fleiri skautasvell Friðjón B. Gunnarsson skrifar Skoðun Áhyggjur vakna þegar bæta á stöðu fátækra — ekki þegar efstu hópar hækka Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Ó Jafnréttisdagar háskólanna - án karlmanna - minnihluta nemenda - en meirihluta landsmanna Ingimundur Stefánsson skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin í leikskólamálum Skúli Helgason skrifar Skoðun Hátt kólesteról er ekki óvinurinn Anna Lind Fells skrifar Skoðun Þegar „góði kallinn“ skyggir á raunveruleikann – um jafnrétti, ofbeldi og ábyrgð Jenný Kristín Valberg skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin ekki rétta leiðin Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Þegar heimurinn var ekki í buxnavasanum Björn Leifur Þórisson skrifar Skoðun Hvernig höfnum við blóðsugu-hagkerfi heimsins og sameinumst um uppvaxtar-hagkerfi Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Fyrirtækjaleikskólar: Lausn á skorti – eða tvöfalt kerfi? Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Breiðholt Got Talent Sigrún Ósk Arnardóttir,Valgeir Þór Jakobsson skrifar Skoðun Hvert fór skrítna fólkið? Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Þú sérð mig ekki á vondum degi Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Það kemur samfélaginu við þegar maður ræðir vændiskaup við konu Guðný S. Bjarnadóttir skrifar Skoðun Tækifæri til að minnka þörf á hjúkrunarrýmum Guðlaugur Eyjólfsson skrifar Skoðun Ný og betri skilgreining á lesblindu Snævar Ívarsson skrifar Skoðun Hvað telur Wolt vera raunhagkerfi? Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir,Saga Kjartansdóttir skrifar Skoðun Þverpólitísk sátt um mannvonsku Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns skrifar Skoðun Milljarðar í stjórnsýslu eða í þjónustu? Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Byggjum fyrir fólk en ekki fjárfesta Finnur Ricart Andrason skrifar Skoðun Heiti potturinn, klaustrið og athvarfið Auður Önnu Magnúsdóttir skrifar Skoðun Hvað breyttist þann 5. febrúar 2026? Þorsteinn Siglaugsson skrifar Skoðun Börnin bíða – meðan bankar og auðlindahafar græða milljarða: Offita, hreyfingarleysi og biðlistar Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Samgönguráð: Fyrir landið allt eða eitt kjördæmi? Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar Skoðun Nóg komið af lóðabraski og okri fjárfesta – Stofnum Byggingafélag Reykjavíkur Jón Ferdínand Estherarson skrifar Skoðun Borgarlínan hefur ekki einróma stuðning Þórir Garðarsson skrifar Sjá meira