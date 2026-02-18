Skoðun

Svínar á Austur­landi með ó­heiðar­leika til að koma sínum jarð­göngum að

Jónína Brynjólfsdóttir skrifar

Það er eitt að vera ósammála um forgangsröðun jarðgangaverkefna. Það er allt annað að fara með rangar eða villandi upplýsingar til að réttlæta hana. Nú liggur fyrir að yfirlýsingar innviðaráðherra um tímaramma Fljótaganga standast ekki skoðun samkvæmt upplýsingum sem Austurfrétt og Rúv hafa undir höndum frá Vegagerðinni og ráðuneytinu.

Undirbúningur jarðganga er ekki kosningaloforð sem hægt er að hrinda í framkvæmd með yfirlýsingu á blaðamannafundi. Hann er margra ára ferli sem felur í sér jarðfræðirannsóknir, forhönnun, verkhönnun, mat á umhverfisáhrifum, skipulagsbreytingar, fjármögnun og útboð.

Þetta veit ráðherra.

Þetta veit Vegagerðin.

Samt er þjóðinni talin trú um að Fljótagöng séu nánast handan við hornið, ef aðeins viljinn sé fyrir hendi.

Þegar ráðherra talar með þessum hætti, gegn betri vitund, er hann ekki að upplýsa, hann er að segja ósatt.

Á sama tíma hefur hann fært Fjarðarheiðargöng aftur í röðinni og kasta rýrð á undirbúning og stöðu þess verkefnis. Það er beinlínis ósanngjarnt og óheiðarlegt gagnvart Austurlandi. Fjarðarheiðargöng eru ekki bara hugmynd á teikniborðinu, þau eru fullhönnuð af Vegagerðinni, umhverfismat liggur fyrir og skipulagsbreytingar hafa verið samþykktar. Hundruðum milljóna hefur þegar verið varið í undirbúning. Alþingi hefur ítrekað markað þá stefnu að þau skuli vera næstu göng á Austurlandi og á Íslandi. Sveitarfélögin á svæðinu hafa staðið samhljóða að baki þeirri kröfu í áratug. Fjarðarheiðargöng eru ekki aðeins samgöngubót, þau eru öryggisinnviður og flóttaleið.

Það sem er verst er að ráðherra hefur aðgang að sömu gögnum og við hin. Hann veit hversu langan tíma tekur að undirbúa og fjármagna jarðgöng. Hann veit að Fljótagöng eru á allt öðrum undirbúningsstað en Fjarðarheiðargöng.

Samgönguáætlun á að vera faglegt, fyrirsjáanlegt tæki sem byggir á gagnsæi og trausti. Þegar ráðherra brýtur það traust með því að mála upp ranga mynd til að koma „sínum“ göngum framar, þá er hann ekki bara að færa til línu á blaði. Hann er að grafa undan trúverðugleika kerfisins.

Er þetta kannski bara líka tittlingaskítur!

Höfundur er forseti sveitarstjórnar Múlaþings

Jónína Brynjólfsdóttir Múlaþing Jarðgöng á Íslandi

