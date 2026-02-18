Hver á að þrífa?

Mengunarmökkurinn hefur varla farið framhjá íbúum höfuðborgarsvæðisins undanfarna daga. Íbúi í Reykjavík gekk svo langt að lýsa ástandinu þannig að hann væri „hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“, og kallaði eftir viðbrögðum þingmanna.
Undirrituð brást þegar við kallinu og hefur sent inn tvær fyrirspurnir á Alþingi sem þingmaður Reykvíkinga. Annars vegar til umhverfis- orku- og loftslagsráðherra um hver beri ábyrgð á því að götur í Reykjavík séu þrifnar og rykbundnar til að viðhalda loftgæðum, og um hvort ráðherrann hyggist grípa til aðgerða til að draga úr svifryksmengun í Reykjavík. Hins vegar til barna- og menntamálaráðherra um aðgerðir vegna skertrar útiveru leikskólabarna í Reykjavík vegna svifryksmengunar.
Götur í Reykjavík hreinsaðar einu sinni á ári
Það er nefnilega rétt sem íbúinn bendir á, það sé ekki óhætt að hleypa viðkvæmum hópum eins og börnum út í svo mikla loftmengun. Svifryksmengun hefur verið slík að hún er langt umfram heilsuverndarmörk. Foreldrar leikskólabarna hafa fengið þær upplýsingar að börnum sé haldið inni dögum saman vegna ástandsins.
Þegar loftgæðin í Reykjavík eru óviðunandi dögum saman hljóta böndin að berast að borgarstjórn. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hildur Björnsdóttir, hefur lagt formlega til að Reykjavíkurborg ráðist í götuhreinsanir við fyrsta tækifæri, enda hefur þeim verið ábótavant. Götuhreinsanir eiga auðvitað að vera fastur liður í þjónustu við borgarbúa, en íbúðargötur í Reykjavík eru einungis hreinsaðar einu sinni á ári!
Sovétlausnin um að íbúar noti ekki bíla
Einhverjir vilja kenna samgönguháttum borgarbúa um vandann. Það er þó vitað mál að borgarbúar þurfa að komast leiðar sinnar og hverjar ferðavenjur þeirra eru. Líka á köldum hægviðrisdögum. Sjálfri finnst mér nærtækast að borgaryfirvöld sinni grunnþjónustu við íbúa sína, enda vitum við að reglubundin hreinsun gatna og rykbinding dregur úr svifryksmengun.
Meirihlutinn í Reykjavík hefur hrósað sér fyrir góða fjárhagsstöðu og ekki hafa fjármunir farið í snjómokstur í vetur. Gætum við fengið göturnar hreinsaðar í Reykjavík?
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
