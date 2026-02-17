Skautaíþróttir hafa verið stundaðar í Reykjavík, með hléum, frá árinu 1873. Skautafélag Reykjavíkur er eitt elsta starfandi íþróttafélag á landinu, stofnað formlega 1873 en endurvakið árið 1893. Félagið var svo endurvakið öðru sinni árið 1938. Árið 1967 mættust úrvalslið Skautafélags Reykjavíkur og Akureyrar í fyrstu eiginlegu ísknattleiksviðureigninni.
Í áratugi barðist félagið fyrir því að byggt yrði vélfryst skautasvell. Sú barátta skilaði árangri í desembermánuði 1990 þegar vélfryst skautasvell var opnað í Laugardal. Við það tækifæri var ísknattleiksfélagið Björninn einnig stofnað. Ekki var byggt yfir svellið fyrr en átta árum síðar eða árið 1998 þegar Skautahöllin í Laugardal var fyrst tekin í notkun.
Fullyrða má að alger stöðnun hafi orðið í uppbyggingu íþróttamannvirkja fyrir skautaíþróttir síðustu 28 ár, ef frá er talið skautasvell á 2. hæð Egilshallarinnar en þar var um einkaframkvæmd að ræða.
Gríðarleg aukning hefur orðið á fjölda iðkenda í skautaíþróttum á framangreindu tímabili án þess að nokkuð hafi verið gert af hálfu ríkis eða sveitarfélaga til þess að bæta aðstöðu þessarar mögnuðu íþróttagreinar. Staðreyndin er sú að Íslendingar þurfa fleiri skautasvell. Á landinu eru eingöngu þrjár skautahallir, tvær í Reykjavík og ein á Akureyri. Samkvæmt erlendum viðmiðum ætti að vera ein skautahöll á hverja 25-30 þúsund íbúa.
Það er mögnuð staðreynd að þegar fjölnotaíþróttahús er byggt og ákveðið að hafa skautasvell í húsinu, þá nýtist varminn sem verður til við frystinguna til þess að hita upp allt íþróttahúsið. Af því leiðir að öll fjölnotaíþróttahús ættu að vera með skautasvell.
Reykjavíkurborg á húsnæði Skautahallarinnar í Laugardal. Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) sér um rekstur hússins. Það hefur legið ljóst fyrir um árabil að núverandi húsnæði er fullnýtt nánast upp í rjáfur. Staðan er óviðunandi. ÍBR skiptir ístíma á milli íshokkí, listhlaupa og almennings. Af því leiðir að engan auka ístíma er að fá í húsinu. Þá eru búningsklefar komnir vel til ára sinna og öll aðstaða meira og minna úrelt.
Okkur hjá Skautafélagi Reykjavíkur eru færðar þær fréttir, ár eftir ár, að nú styttist óðum í að byggt verði nýtt svell samtengt því eldra ásamt nýrri aðstöðu sem myndi gjörbreyta stöðu félagsins og iðkenda þess. En ár eftir ár gerist ekkert. Byggingin er samt sem áður á forgangslista borgarinnar yfir íþróttamannvirki sem þarf að ráðast í að byggja.
Fyrir hönd íshokkídeildar Skautafélags Reykjavíkur vil ég bjóða borgarfulltrúum Reykjavíkurborgar í heimsókn í Skautahöllina í Laugardal. Þar getum við gengið með þeim um húsið og sýnt þeim aðstöðuna og hve þörfin er mikil fyrir viðbygginguna. Ég trúi ekki öðru en að borgarfulltrúar vilji hag skautaíþrótta sem mestan og fjölmenni í heimsókn til okkar.
Við viljum að staðið verði við gefin fyrirheit og ráðist í að byggja nýtt skautasvell í Laugardal sem allra fyrst. Rétti upp hönd þeir borgarfulltrúar sem eru tilbúnir til þess að beita sér fyrir því að ósk okkar verði að veruleika sem allra fyrst!
Höfundur er formaður íshokkídeildar Skautafélags Reykjavíkur og hokkípabbi.
