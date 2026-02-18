Í dag (16. febrúar 2026) samþykkti Alþingi íslendinga breytingar á lögum um Útlendinga. Þessi breyting, sem er haldið á lofti sem lagabreyting til þess að vísa umsækjendum um vernd á Íslandi, frá Íslandi ef þeir brjóta af sér er blekking. Þar sem umrædd lagabreyting er um svo miklu meira. Það er verið að þrengja skipulega að leið flóttafólks til þess að sækja um vernd á Íslandi. Helsta ástæðan fyrir þessari lagabreytingu er bull sem stenst ekki neina nánari skoðun (enda var ekki farið í neina nánari skoðun) og málinu var rutt í gegnum Alþingi eins og viðbjóðurinn sem þessi lagabreyting er og mun alltaf verða. Það er óumdeilanlegt að Dómsmálaráðherra Íslands er til skammar, eins og forverar hennar í sama embætti hafa verið síðasta áratugina. Fólk sem er án siðferðislegra viðmiða eða mannlegar samvisku. Skömmin og bölvunin mun fylgja þessu fólki það sem eftir er og þetta fólk á það skilið.
Þær lagabreytingar sem hafa verið gerðar á lögum um útlendinga á Íslandi síðustu áratugina hafa allar verið í andstöðu við Alþjóðleg lög, sáttmála og mannréttindarsáttmála sem Ísland hefur skrifað undir frá því að það varð sjálfstætt ríki árið 1944. Núverandi lög, eins og þau voru samþykkt af Alþingi í dag er sérstaklega slæm útgáfa af grófu mannréttindarbroti af hálfu íslenskra stjórnvalda og er í heild sinni í andstöðu við Flóttamannasáttmála Sameinuðu Þjóðanna frá árinu 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees, Sameinuðu Þjóðinar).
Í fréttum er það nefnt að miðflokkurinn sé orðinn stór í könnunum á Íslandi. Það skal tekið fram að miðflokkurinn er ekki hæfur til þess að stjórna. Það að kjósa miðflokkinn er eins og að saga af sér vinstri fótinn vegna þess að það var verkur í hægri fætinum. Þeir sem hafa gleymt, þegar Sigmundur Davíð varð Forsætisráðherra á Íslandi. Þá var hann að senda út styrki með sms skilaboðum, sem er og verður alltaf lögbrot á góðri stjórnsýslu. Það er alveg sama hvað Sigmundur Davíð bullar í fjölmiðlum, hann er og verður alltaf óhæfur til þess að stjórna og það sama gildir um alla sem eru í miðflokknum.
Í fréttum réttlætir Dómsmálaráðherra þessa lagabreytingu með því að á öðrum Norðurlöndum sé verið að gera svipaðar breytingar. Á öðrum Norðurlöndum hafa heimskir fasistar verið við völd eða haft áhrif á slíkar lagasetningar, sérstaklega þar sem minnihluta ríkisstjórnir hafa verið við völd. Afleiðingarnar hafa verið fleiri hatursglæpir í garð útlendinga, meira ofbeldi frá öfgafólki, ný-nasistum, fasistum og öðru misheppnuðu úr mannlegu samfélagi. Þetta hefur einnig sést á Íslandi á undanförnum árum og réttlætingar í Dómsmálaráðherra í fjölmiðlum og á Alþingi mun ekki bæta þá tölfræði. Enda er verið að gefa út að ofbeldi í garð útlendinga og flóttamanna er eitthvað sem ríkisstjórnin styður undir borðið og þá sérstaklega dómsmálaráðherra. Dómsmálaráðherra ætti að einbeita sér að því að koma í veg fyrir upprisu öfga-manna á Íslandi áður en þeir eyðileggja lýðræðið Íslandi varanlega. Það er hinsvegar hætta á því að þá tapi stjórnmálaflokkur dómsmálaráðherra atkvæðum í næstu kosningum. Það að höfða til öfgamanna er alltaf versta pólitíska stefnan.
Vandamálið með glæpi flóttafólks eru eiginlega ekki til á Íslandi. Það verða alltaf einhverjir glæpir framdir, þá misjafnlega slæmir en réttlætingin til þess að breyta lögum um útlendinga með þeim hætti sem gert var er ekki og verður aldrei réttlætanleg. Fjöldi glæpa sem flóttamenn fremja á Íslandi er mun lægri en glæpir sem heimamenn fremja á hverju ári.
Stjórnmálaflokkar sem standa í kerfisbundnu hatri gegn fólk vegna þess að það fæddist ekki á þeirri lengdargráðu þar sem Ísland er eiga skilið að vera þurrkaðir út af Alþingi Íslendinga. Það ætti einginn að kjósa miðflokkinn, nema að það sé ósk viðkomandi að Bandaríkin innlimi Ísland með hervaldi á næstu árum. Vegna þess að það er ljóst að það er óopinber stefna miðflokksins að fara í slíkt á næstu árum, komist þeir til valda. Hvað varðar stjórnmálaflokkinn Viðreisn. Þrátt fyrir jákvæða stefnu varðandi Evrópusambandið. Þá er ljóst að flokkurinn hefur svikið stefnu í mannréttindum og manngæsku. Það er nógu alvarlegt til þess að mínu áliti. Þá eigi þessi stjórnmálaflokkur ekki rétt á sér á Alþingi eftir næstu kosningar til Alþingis næst þegar þær verða.
Það má einnig minna á þá staðreynd að innan nokkura ára, þó ekki mögulega fyrr en í upphafi árs 2040. Þá mun íslendingum fara að fækka gífurlega. Verði lokað á flutning fólks frá ríkjum utan EES/ESB/EFTA til Íslands, sem er nú þegar mjög lítill. Þá er hætta á því að Íslendingum muni fækka hratt eftir árið 2040. Þetta getur gerst hraðar, ef efnahagur Íslands breytist (sem mun örugglega gerast) og ferðamenn hætta að koma til Íslands (sem mun örugglega gerast). Þá er hætta á því að fólk sem sækir vinnu og er með búsetu á Íslandi til lengri eða skemmri tíma flytji til annara ríkja innan ESB/EES/EFTA þar sem vinnu er að fá. Þar sem flutningur þessa fólks til Íslands hefur haldið uppi fólks fjölgun fólks á Íslandi síðustu áratugina. Þá munu íbúatölur á Íslandi breytast hratt úr jákvæðum tölum í neikvæðar mínustölur.
Síðan er einnig þriðja heimsstyrjöldin á leiðinni. Hvernig hún hefst og hvernig hún endar veit ég ekki. Ég veit einnig ekki hvaða ár þriðja heimsstyrjöldin hefst fyrir alvöru. Það er alveg ljóst hinsvegar að Íslandi, eins og fleiri ríkjum í heiminum verður ekki bjargað og enginn mun bjarga Íslandi þegar þriðja heimsstyrjöldin hefst. Þá bæði vegna þeirrar pólitísku stefnu sem er í gangi á Íslandi og víðar. Þetta er stefna sem skrifar hrun og það má segja að einhverju leiti sé þetta hrun réttlætanlegt, þar sem núverandi kerfi getur aldrei gert annað en að hrynja. Þar sem mannvonska, hvort sem hún er sett í lög eða ekki er aldrei réttlætanleg. Mannvonska af öllu tagi hefnir sín til lengri tíma. Sérstaklega þegar það er verið að fara reisa fangabúðir (rangnefnið er brottfaramiðstöð) til þess að hýsa fólk sem hefur verið vísað frá Íslandi á grundvelli fordóma, mannvonsku eða bæði og jafnvel fleiri þáttum en ég nefni hérna.
Ég sé síðan í fréttum í dag (17. Febrúar 2026) að ríkisstjórnin ætlar sér að fara í stórfelld mannréttindabrot með því að senda fólk til þriðja lands. Slíkt er stranglega bannað undir Alþjóðlegum lögum, þar sem fólki sem er vísað frá Íslandi á eingöngu að vísa til síns heimalands. Dómsmálaráðherra ætti að segja af sér án tafar bara fyrir það eitt að mæla með þessu. Á Norðurlöndum er barist gegn þessum mannréttindabrotum af viðeigandi mannréttindahópum. Síðan ætti það að vera ljóst að „brottfaramiðstöð“ er ekkert annað en fangabúðir og hver sá sem mælir þeim bót er manneskja sem hefur enga siðferðiskennd eða manngæsku. Dómsmálaráðherra sem stundar mannréttindabrot, er eitthvað annað en dómsmálaráðherra.
Mannréttindi eru ekki listi sem hægt er að velja og hafna úr eftir því hvar fólk er fætt eða hvaðan það kemur. Mannréttindi gilda jafnt um alla, óháð því hvaðan þeir koma til Íslands og annara ríkja í Evrópu. Það eru ákveðin ríki sem virða ekki mannréttindi af neinu tagi. Íslendinga hafa greinilega mikinn áhuga á því að vera á lista með þeim ríkjum. Miðað við pólitískar stefnur og það sem almenningur sættir sig við á Íslandi.
Síðan má alltaf minna á það. Ef dómsmálaráðherra getur gert þetta við fátækan og valdalausan flóttamanninn. Þá getur dómsmálaráðherra einnig snúið sér að almenningi á Íslandi næst, ef það hentar pólitískum markmiðum í framtíðinni. Þarf ekki að vera núverandi dómsmálaráðherra (en maður veit aldrei, þegar siðleysið er orðið svona gífurlegt), þarf ekki að vera á næstu árum. Þegar fordæmið er sett í lög. Þá getur alveg komið að því að almenningur á Íslandi verður næstur á lista yfir fólk sem er sviptur mannréttindum á Íslandi og settur í fangabúðir án dóms. Þegar pólitískar aðstæður verða notaðar til þess að réttlæta slíkar stefnur á Íslandi.
Höfundur er öryrki, búsettur í Danmörku.
