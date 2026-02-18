Skoðun

Þörf fyrir raun­veru­legar breytingar í sveitar­stjórn GOGG

Guðrún Njálsdóttir skrifar

Á yfirstandandi kjörtímabili hefur mótast valdablokk í sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps sem hefur starfað án virks og raunverulegs minnihluta. Slík staða dregur úr eðlilegu aðhaldi, opnu samtali og þeim skoðanaskiptum sem er forsenda heilbrigðs lýðræðis. Þegar meirihluti ræður ferðinni án gagnrýninnar umræðu veikjast lýðræðislegar stoðir og ákvarðanataka verður síður gagnsæ og aðgengileg íbúum.

Á sama tíma hafa margir ótilgreindir íbúar upplifað að áhrif þeirra á ákvarðanatöku hafi verið lítil sem engin, þrátt fyrir að teknar hafi verið ákvarðanir sem haft hafa veruleg áhrif á daglegt líf þeirra, réttindi og hagsmuni. Rödd þessa hóps hefur ekki fengið þann hljómgrunn sem hún á skilið í samfélagi sem byggir á þátttöku, jafnræði og samábyrgð. Þegar íbúar upplifa að ekki sé hlustað á sjónarmið þeirra skapast fjarlægð milli stjórnvalda og samfélagsins sem þau eiga að þjóna.

Jafnframt hefur núverandi sveitarstjórn sætt fjölda stjórnsýslukæra vegna vinnubragða sem hafa verið gagnrýnd. Slíkt ástand er ekki einkamál stjórnsýslunnar heldur varðar allt samfélagið. Fjölmargar kærur kalla óhjákvæmilega á spurningar um verklag, gagnsæi og fagmennsku í stjórnun sveitarfélagsins og benda til þess að tilefni sé til endurmats og úrbóta. Traust til stjórnsýslu byggist á vönduðum vinnubrögðum, skýrum ferlum og ábyrgð í ákvarðanatöku.

Þessi staða undirstrikar skýra þörf fyrir breytingar. Þörf fyrir aukið gagnsæi, faglegri stjórnsýslu, opnari umræðu og raunverulegt samtal við íbúa. Sveitarstjórn á að starfa í umboði allra íbúa, með fagmennsku, ábyrgð og virðingu að leiðarljósi.

Á þessum grunni býður Betri sveit – fyrir okkur öll fram í Grímsnes- og Grafningshreppi. Markmiðið er að efla traust, styrkja lýðræðið og tryggja að allir íbúar, óháð stöðu eða búsetuformi, fái raunverulegt tækifæri til áhrifa og þátttöku í mótun samfélagsins. Raunverulegar breytingar felast ekki í nýjum listabókstaf núverandi valdablokkar, heldur í nýjum vinnubrögðum, opnara samtali og stjórnsýslu sem þjónar íbúum af heilindum.

Höfundur er í stuðningshópi Betri sveitar, framboðs í Grímsnes og Grafningshreppi.

