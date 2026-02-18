Þörf fyrir raunverulegar breytingar í sveitarstjórn GOGG Guðrún Njálsdóttir skrifar 18. febrúar 2026 10:02 Á yfirstandandi kjörtímabili hefur mótast valdablokk í sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps sem hefur starfað án virks og raunverulegs minnihluta. Slík staða dregur úr eðlilegu aðhaldi, opnu samtali og þeim skoðanaskiptum sem er forsenda heilbrigðs lýðræðis. Þegar meirihluti ræður ferðinni án gagnrýninnar umræðu veikjast lýðræðislegar stoðir og ákvarðanataka verður síður gagnsæ og aðgengileg íbúum. Á sama tíma hafa margir ótilgreindir íbúar upplifað að áhrif þeirra á ákvarðanatöku hafi verið lítil sem engin, þrátt fyrir að teknar hafi verið ákvarðanir sem haft hafa veruleg áhrif á daglegt líf þeirra, réttindi og hagsmuni. Rödd þessa hóps hefur ekki fengið þann hljómgrunn sem hún á skilið í samfélagi sem byggir á þátttöku, jafnræði og samábyrgð. Þegar íbúar upplifa að ekki sé hlustað á sjónarmið þeirra skapast fjarlægð milli stjórnvalda og samfélagsins sem þau eiga að þjóna. Jafnframt hefur núverandi sveitarstjórn sætt fjölda stjórnsýslukæra vegna vinnubragða sem hafa verið gagnrýnd. Slíkt ástand er ekki einkamál stjórnsýslunnar heldur varðar allt samfélagið. Fjölmargar kærur kalla óhjákvæmilega á spurningar um verklag, gagnsæi og fagmennsku í stjórnun sveitarfélagsins og benda til þess að tilefni sé til endurmats og úrbóta. Traust til stjórnsýslu byggist á vönduðum vinnubrögðum, skýrum ferlum og ábyrgð í ákvarðanatöku. Þessi staða undirstrikar skýra þörf fyrir breytingar. Þörf fyrir aukið gagnsæi, faglegri stjórnsýslu, opnari umræðu og raunverulegt samtal við íbúa. Sveitarstjórn á að starfa í umboði allra íbúa, með fagmennsku, ábyrgð og virðingu að leiðarljósi. Á þessum grunni býður Betri sveit – fyrir okkur öll fram í Grímsnes- og Grafningshreppi. Markmiðið er að efla traust, styrkja lýðræðið og tryggja að allir íbúar, óháð stöðu eða búsetuformi, fái raunverulegt tækifæri til áhrifa og þátttöku í mótun samfélagsins. Raunverulegar breytingar felast ekki í nýjum listabókstaf núverandi valdablokkar, heldur í nýjum vinnubrögðum, opnara samtali og stjórnsýslu sem þjónar íbúum af heilindum. Höfundur er í stuðningshópi Betri sveitar, framboðs í Grímsnes og Grafningshreppi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Grímsnes- og Grafningshreppur Mest lesið Brennum kerfið til grunna Unnar Þór Sæmundsson Skoðun Nóg komið af lóðabraski og okri fjárfesta – Stofnum Byggingafélag Reykjavíkur Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Frá 50 þúsund í 110 þúsund! Stenst mæling á kjaragliðnun? Bogi Ragnarsson Skoðun Aumingjar Jökull Leuschner Veigarsson Skoðun Það mun enginn bjarga Íslendingum í þriðju heimsstyrjöldinni Jón Frímann Jónsson Skoðun Bjór og bolti - uppsögn á íslenska forvarnarmódelinu Ellen Calmon,Sabine Leskopf Skoðun Er AMOC kerfisáhættan í Epstein-skjölunum? Sigurpáll Ingibergsson Skoðun Hver á að þrífa? Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Þjóð að þyngjast – Offita er orsök stórs hluta meðferðarkostnaðar Janus Guðlaugsson Skoðun Hátt kólesteról er ekki óvinurinn Anna Lind Fells Skoðun Skoðun Skoðun Jafnara aðgengi að Frístundastyrk í Reykjavík Helga Þórðardóttir skrifar Skoðun Er verið að bregðast brotaþolum kynferðisofbeldis? Brynhildur Yrsa Valkyrja Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Vilt þú vita hvað hönnun í raun þýðir og hvað hún gerir? Sigríður Heimisdóttir skrifar Skoðun Þörf fyrir raunverulegar breytingar í sveitarstjórn GOGG Guðrún Njálsdóttir skrifar Skoðun Auður Önnu, Kvenréttindafélagið og barnaníðshringurinn Einar Steingrímsson skrifar Skoðun Hver á að þrífa? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Þjóð að þyngjast – Offita er orsök stórs hluta meðferðarkostnaðar Janus Guðlaugsson skrifar Skoðun Viðbrögð við grein ASÍ Christian Kamhaug skrifar Skoðun Aumingjar Jökull Leuschner Veigarsson skrifar Skoðun Brennum kerfið til grunna Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Frá 50 þúsund í 110 þúsund! Stenst mæling á kjaragliðnun? Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun Það mun enginn bjarga Íslendingum í þriðju heimsstyrjöldinni Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Er AMOC kerfisáhættan í Epstein-skjölunum? Sigurpáll Ingibergsson skrifar Skoðun Bjór og bolti - uppsögn á íslenska forvarnarmódelinu Ellen Calmon,Sabine Leskopf skrifar Skoðun Svínar á Austurlandi með óheiðarleika til að koma sínum jarðgöngum að Jónína Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna getum við ekki lifað saman í friði ? Einar Helgason skrifar Skoðun Svartir sauðir eða stjórnunarvandi? Hilja Guðmundsóttir skrifar Skoðun Byggjum fleiri skautasvell Friðjón B. Gunnarsson skrifar Skoðun Áhyggjur vakna þegar bæta á stöðu fátækra — ekki þegar efstu hópar hækka Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Ó Jafnréttisdagar háskólanna - án karlmanna - minnihluta nemenda - en meirihluta landsmanna Ingimundur Stefánsson skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin í leikskólamálum Skúli Helgason skrifar Skoðun Hátt kólesteról er ekki óvinurinn Anna Lind Fells skrifar Skoðun Þegar „góði kallinn“ skyggir á raunveruleikann – um jafnrétti, ofbeldi og ábyrgð Jenný Kristín Valberg skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin ekki rétta leiðin Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Þegar heimurinn var ekki í buxnavasanum Björn Leifur Þórisson skrifar Skoðun Hvernig höfnum við blóðsugu-hagkerfi heimsins og sameinumst um uppvaxtar-hagkerfi Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Fyrirtækjaleikskólar: Lausn á skorti – eða tvöfalt kerfi? Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Breiðholt Got Talent Sigrún Ósk Arnardóttir,Valgeir Þór Jakobsson skrifar Skoðun Hvert fór skrítna fólkið? Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Þú sérð mig ekki á vondum degi Anna Bergþórsdóttir skrifar Sjá meira