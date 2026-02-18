Skoðun

Jafnara að­gengi að Frí­stunda­styrk í Reykja­vík

Helga Þórðardóttir skrifar

Á borgarstjórnarfundi þann 16. febrúar var samþykkt tillaga samstarfsflokkanna um að unnið verði að breytingum á reglum um frístundastyrk og aðheimilt verði að nýta styrkinn til að greiða fyrir sumarnámskeið eða styttri námskeið. Í dag er skilyrði að námskeið verða að vara í átta vikur til að hægt sé að nýta styrkinn.

Frístundastyrkur Reykjavíkurborgar er mikilvægt jöfnunartæki þegar kemur að þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu íþrótta- og menningarstarfi. Markmið hans er að tryggja sem jafnast aðgengi að tómstundum, efla félagslega þátttöku og styðja við velferð barna óháð efnahag foreldra.

Margt bendir til að tekjulægstu fjölskyldurnar eigi síður kost á að nýta frístundarstyrkinn í lengri námskeið eins og reglur gera ráð fyrir. Með því að rýmka reglur um tímalengd námskeiða, til dæmis með því að færa viðmiðið niður í tvær vikur, þá væri hægt að nota styrkinn í ýmis góð sumarnámskeið. Það eru ekki öll börn sem hafa tækifæri til að sækja löng námskeið sem eru oftast dýrari en styttri námskeið og efnaminni foreldrar hafa ekki alltaf ráð á að greiða mismuninn. Á árunum 2024 og 2025 voru að meðaltali 3550 börn sem ekki nýttu frístundakortið.

Það getur hagnast börnum sem eru ekki heilsuhraust eða búa við einhverja fötlun að geta sótt styttri og fjölbreyttari námskeið.

Flokkur fólksins hefur alla tíð haft hagsmuni barna í forgrunni og eitt af grunngildum flokksins er að stuðla að meiri jöfnuði og lífsgæðum barna sem búa við fátækt.

Það er von mín að með sveigjanlegri reglum um notkun á frístundastyrk Reykjavíkurborgar þá muni fleiri börn nýta styrkinn og þannig skapist meiri jöfnuður meðal barna í Reykjavík.

Höfundur er formaður skóla-og frístundaráðs og borgarfulltrúi Flokks fólksins.

Helga Þórðardóttir Frístund barna Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Börn og uppeldi Reykjavík

Aumingjar

Jökull Leuschner Veigarsson skrifar

