Breiðholt Got Talent er hæfileikakeppni barna og unglinga í Breiðholti og sameiginlegt verkefni frístundaheimilanna og félgasmiðstöðvanna í hverfinu. Keppnin fór fram síðasta föstudag og þar fengum við að sjá allt frá söng, dansi, sirkusatriðum yfir í trommuslátt og uppistand.
Okkur langar aðeins að fjalla um afhverju svona viðburður er mikilvægur fyrir krakkana en fyrir því eru nokkrar ástæður:
Fyrst og fremst snýst þetta um að gefa krökkunum rými til að láta ljós sitt skína. Að stíga á svið krefst hugrekkis, hvort sem það er að syngja, sýna töfrabrögð, spila á hljóðfæri eða segja brandara. Það eflir sjálfstraustið að yfirstíga fiðringinn í maganum og uppskera lófaklapp frá jafningjum sínum. Sú reynsla fylgir þessum börnum langt út fyrir sviðið og fyrir mörg þeirra er þetta augnablikið þar sem þau segja í fyrsta sinn “hér er ég og þetta get ég”.
Breiðholtið er litríkt samfélag og keppnin endurspeglar þann fjölbreytileika sem hér er að finna. Á einum degi mátti sjá ólíka menningarheima og hæfileika mætast, allt frá ballet til hip hop dansa og dægurlagasöngs til þjóðlagasöngs.
Viðburðurinn minnir okkur á að fjölbreytileikinn er okkar mesti styrkur. Það er öllum mikilvægt að fá að tilheyra hvort sem um er að ræða í íþróttaliðinu, félagsmiðstöðinni, frístundaheimilinu og lengi væri hægt að telja. Breiðholt Got Talent er einn af þeim viðburðum sem gefa þessum börnum þá upplifun að þau tilheyri samfélaginu okkar í Breiðholti og þeirra jafningjum.
Fagfólk í frítímanum brennur fyrir því að hlú að börnum og unglingum og hjálpa þeim á þeirri vegferð að finna sitt innra sjálf og byggja upp sjálfstraust. Þessi viðburður hefur átt sinn stað í dagskrá félagsmiðstöðva og frístundaheimila Breiðholts frá árinu 2009. Á þessum 17 árum hefur viðburðurinn farið í gegn um ótal breytingar, starfsmannaveltu, heimsfaraldur og fjöldan allan af börnum og ungmennum. Ástæðan fyrir því að hann lifir enn er það sem hann gerir fyrir börnin í hverfinu. Skapar tækifæri og gefur þeim reynslu sem erfitt er að finna annarstaðar.
Jafnvel þó að þú vinnir ekki þá lærir þú svo margt á því að taka þátt, það er hæfni sem enginn dómari getur tekið frá þér. Að vera séð og viðurkennt af jafningjum skiptir meira máli en margir gera sér grein fyrir.
Fyrir mörg þessara barna gæti þetta verið fyrsta skrefið í átt að einhverju meira, listnámi, leiklistarnámi eða jafnvel tónlistarferli.
Sigrún Ósk Arnardóttir er aðstoðarforstöðukona í frístundaheimiliValgeir Þór Jakobsson er forstöðumaður í félagsmiðstöð og formaður SAMFÉS
