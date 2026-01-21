Davos-vaktin: Trump bakkar

Mikil spenna hefur ríkt milli Bandaríkjanna og ríkja Evrópu vegna ásælni Trumps í Grænland og var ræðu hans á ráðstefnu Alþjóðaefnahagsráðsins því beðið með mikilli eftirvæntingu í dag. Þar sagðist hann verða að eignast þetta „stóra fallega stykki af ís“ en nokkrum tímum síðar mátti greina meiri sáttatón hjá Bandaríkjaforseta.
Fjölmargir þjóðarleiðtogar eru staddir á árlegu ráðstefnunni sem fram fer í Davos í Sviss. Ræða Trumps var flutt í skugga tollahótana hans gegn Evrópuríkjum sem hafa sýnt samstöðu með Grænlandi og Danmörku í deilunni við Bandaríkin.
Í kvöld tilkynnti Trump svo að fallið yrði frá því að leggja á refsitollana í kjölfar góðs fundar hans með framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins. Þá boðaði hann að sátt væri í sjónmáli og að frekari fregnir væru væntanlegar eftir því sem viðræðum vindur fram.
