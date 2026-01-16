Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. janúar 2026 14:30 Marc Guehi og Oliver Glasner eru báðir á förum frá Crystal Palace, knattspyrnustjórinn í sumar en fyrirliðinn á næstu dögum. Getty/Sebastian Frej Oliver Glasner knattspyrnustjóri Crystal Palace hefur nú gefið það út að hann verður ekki áfram með Lundúnaliðið. Glasner staðfesti ekki aðeins það á blaðamannafundi heldur einnig að stjórnunarmiðvörðurinn Marc Guehi væri á förum í janúar. Þessi 51 árs gamli Austurríkismaður segir að þetta sé ekkert tengt því ákvörðunina um að vera ekki áfram hjá Palace tók hann í október. Glasner segir að hann hafi sagt eigandum Steve Parish að hann væri að hætta vegna þess að hann „vildi nýja áskorun“ og að það hefði ekkert að gera með niðurstöðu sumargluggans eða brotthvarf Marc Guehi. Hann staðfestir að hann hafi ekki rætt við neitt annað félag og að hann muni gera allt sem í hans valdi stendur til að vinna annan bikar fyrir Selhurst Park á þessu tímabili. Palace varð enskur bikarmeistari undir hans stjórn á síðustu leiktíð. Glasner var spurður út í núverandi stöðu Marc Guehi: „Nýjustu fréttir eru að samningurinn við Marc er á lokastigi. Við getum ekki staðfest það en það er ekki frágengið. Niðurstaðan er sú að Marc spilar ekki með okkur á morgun,“ sagði Oliver Glasner en Guehi er að ganga til liðs við Manchester City. „Þegar leikmenn vilja fara verður af samningi. Svo virðist sem það hafi gerst núna,“ sagði Glasner. „Allir vildu að Marc [Guehi] yrði hér að eilífu. Ég ræddi við hann, auðvitað, en það fer ekki lengra. Marc sýndi það í sumarglugganum og allt haustið að hann var hundrað prósent skuldbundinn liðinu og Crystal Palace,“ sagði Glasner. „Ég óska honum alls hins besta á ferli sínum. Hann er enn á byrjunarreit á sínum frábæra ferli. Hann er stórkostlegur náungi,“ sagði Glasner. Enski boltinn Crystal Palace FC Mest lesið Lofsamar starfið á Íslandi og segir það vanmetið: „Að mínu mati ótrúlegt“ Handbolti Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Íslenski boltinn Ísland - Ítalía | Óvenjulegur fyrsti mótherji á EM Handbolti Ekki innistæða fyrir því að vera kokhraustir Handbolti Stjörnuleikmaður fékk borgaðar tugi milljóna fyrir að spila illa Körfubolti Svona er leiðin að verðlaunum: Ísland sleppur við allra bestu liðin Handbolti Pallborðið: Rýnt í möguleika Íslands á EM Handbolti „Á eftir bolta kemur barn“ Íslenski boltinn Bein útsending: Sturluð stemning stuðningsfólks í Svíþjóð Handbolti Kenna Donald Trump og falli Bandaríkjadals um sjö milljarða tap Fótbolti Fleiri fréttir Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Sjá meira