Svona gerum við… fjármagn til áfengis- og vímuefnameðferðar aukið um 850 milljónir Alma Möller skrifar 21. desember 2025 08:31 Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, sem reyndar á árs afmæli í dag, er meðal áhersluatriða að fjármagna meðferðarúrræði vegna fíknivanda. Í heilbrigðisráðuneytinu hefur á árinu verið unnið með margvíslegum hætti að málefnum sem tengjast fíknivanda. Sérfræðingum heilbrigðisráðuneytis og Sjúkratrygginga sem og öllum samstarfsaðilum eru færðar þakkir fyrir frábært starf og samstarf á árinu. Tímamóta samningur við SÁÁ Á föstudag urðu gleðileg tímamót þegar Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ skrifuðu undir heildarsamning um þjónustu vegna fíknivanda til fjögurra ára. Fjárhagsrammi samningsins er nú rúmlega tveir milljarðar á ári sem er aukning upp á 500 milljónir frá fyrri samningum. Samningurinn leggur aukna áherslu á hvata sem tengjast árangri og afköstum, auk þess sem gæðaviðmið eru skilgreind með skýrari hætti. Áhersla er kostnaðargreiningar og skilvirka nýtingu fjármuna. Það er sérstakt ánægjuefni að samningurinn kveði á um aukinn stuðning við börn fíknisjúklinga og fjölskyldur þeirra, meðal annars með sálfræðiþjónustu og fræðslu en slíkt er mikilvæg forvörn. Þá er löngu tímabært að ríkið gefi sig að meðferð við spilafíkn. Önnur úrræði Einstaklingar með vímuefnavanda sækja að mestum hluta meðferð og/eða endurhæfingu til SÁÁ, Hlaðgerðarkots á vegum Samhjálpar, Meðferðarheimilisins Krýsuvíkur og meðferðareiningar fíknisjúkdóma á Landspítala. Undanfarin ár hafa þau félagasamtök sem sinna áfengis- og vímuefnameðferðum ítrekað bent á að fjármagn sem þeim er ætlað samkvæmt fjárlögum hvers árs dugi ekki til að standa undir sífellt aukinni þjónustuþörf. Við þessu hefur nú verið brugðist og aukið verulega á fjármagn til málaflokksins. Heildarfjármagn til áfengis- og vímuefnameðferðar nemur nú rúmum 3,2 milljörðum króna á ári sem er aukning upp á 850 milljónir. Í sumar var veitt um 350 milljóna króna viðbótarframlagi af fjáraukalögum til að styrkja fyrirliggjandi úrræði. Þá hefur verið stutt við starf Ylju neyslurýmis, Matthildar skaðaminnkunar og nýsköpunarverkefnið Prescriby fékk áfram styrk til að þróa þjónustu til niðurtröppunar ópíóíða. Í liðinni viku var undirritaður samningur við Rauða krossinn um framlengdan og breyttan samning um skaðaminnkandi þjónustu Frú Ragnheiðar sem um árabil hefur sinnt skaðaminnkandi þjónustu við einstaklinga sem nota vímuefni. Markmiðið er að koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll og óafturkræfan skaða sem og að auka lífsgæði og bæta heilsufar einstaklinga sem nota vímuefni. Heildræn stefna í vímuefnamálum væntanleg Í heilbrigðisráðuneytinu er unnið að heildarstefnu fyrir áfengis- og vímuvarnir og hillir undir lok þeirrar vinnu. Stefnan mun taka til forvarna, meðferðar, eftirfylgni, endurhæfingar og lagaumhverfis og taka mið af mismunandi þörfum ólíkra hópa. Þá skilaði annar hópur drögum að stefnu og aðgerðaráætlun stjórnvalda í skaðaminnkun fyrr á þessu ári og er vinna samkvæmt henni þegar hafin. Þessar tvær stefnur og aðgerðaráætlanir munu saman mynda heildræna stefnu í vímuefnamálum þar sem byggt verður á aðgengi að viðeigandi þjónustu, mannréttindum, mannúð og inngildingu en meginviðfangsefni stefnanna eru á sviði forvarna, snemmtækra inngripa, fjölbreyttra meðferða, endurhæfingar og skaðaminnkunar. Á árinu var skipaður stýrihópur með fulltrúum stofnana og félagasamtaka sem sinna áfengis- og vímuefnameðferð til að efla samskipti og samhæfingu milli þjónustuveitenda og stuðla að tímanlegri og skilvirkri þjónustu fyrir notendur. Á vorþingi var lögum breytt þannig að neyslurými geti nýst fleiri notendum. Þá gerði Heilbrigðisráðuneytið samning við Háskólann á Akureyri til undirbúnings náms í áfengis- og vímuefnameðferð. Loks skal nefnt að á vegum mennta- og barnamálaráðuneytis, sem fer með málefni barna með fíknivanda, fer nú fram markviss skoðun og uppbygging þess málaflokks í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Fjármagn aukið um 850 milljónir Til að árangur náist er lykilatriði að fjármagn fylgi metnaðarfullum stefnum, aðgerðaráætlunum og áformum. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar var, eins og fyrr sagði, lögð sérstök áhersla á að fjármagna meðferðarúrræði við fíknivanda en sú áhersla endurspeglast í þessum verulega auknu fjárframlögum til málaflokksins, fyrst í fjáraukalögum og svo í fjárlögum. Svona vinnum við í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, setjum okkur markmið, forgangsröðum, vinnum að raunhæfum lausnum, fjármögnum þær og látum verkin tala. Höfundur er heilbrigðisráðherra. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Alma D. Möller Mest lesið Samstíga ríkisstjórn í sigri og þraut Kristrún Frostadóttir Skoðun Svona gerum við… fjármagn til áfengis- og vímuefnameðferðar aukið um 850 milljónir Alma Möller Skoðun Gluggagægir fyrir innan gluggann. Gervigreindin lifnar við Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Staðreyndir um móttöku flóttafólks í Hafnarfirði Margrét Vala Marteinsdóttir Skoðun Þetta varð í alvöru að lögum! Snorri Másson Skoðun Borgar það sig að panta mat á netinu? Jóhann Már Helgason Skoðun „Rússland hefur hins vegar ráðist inn í 19 ríki“ Einar Ólafsson Skoðun Hverjum voru ráðherrann og RÚV að refsa? Júlíus Valsson Skoðun Við getum gert betur Einar Bárðarson Skoðun Rokk í boði Ríkisins - möguleg tímaskekkja Stefán Ernir Valmundarson Skoðun Skoðun Skoðun Fæðuöryggi sem innviðamál í breyttu alþjóðakerfi Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Svona gerum við… fjármagn til áfengis- og vímuefnameðferðar aukið um 850 milljónir Alma Möller skrifar Skoðun Gluggagægir fyrir innan gluggann. Gervigreindin lifnar við Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Samstíga ríkisstjórn í sigri og þraut Kristrún Frostadóttir skrifar Skoðun Vextir á verðtryggðum lánum - ögurstund Hjalti Þórisson skrifar Skoðun Rokk í boði Ríkisins - möguleg tímaskekkja Stefán Ernir Valmundarson skrifar Skoðun Orkuskiptin sem engu máli skiptu Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Samtöl við þá sem hurfu of fljótt Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Flugvöllurinn í Reykjavík - fyrir landið allt Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Gamla fólkið okkar býr við óöryggi – kerfið okkar er að bregðast Valný Óttarsdóttir skrifar Skoðun Siðferðileg reiði er ekki staðreynd Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Fiktið byrjar ekki sem sjúkdómur Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Jólagjöf ríkisstjórnarinnar Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Einfaldlega íslenskt, líka um jólin Hafliði Halldórsson skrifar Skoðun Hvers vegna heyra yfirvöld á Íslandi ekki grátbeiðni Sameinuðu þjóðanna og yfir 200 hjálparsamtaka um aðgerðir gegn Ísrael? Björn B. Björnsson skrifar Skoðun Réttaröryggi nemenda og framkvæmd inntöku í framhaldsskóla Karen María Jónsdóttir skrifar Skoðun Vönduð lagasetning á undanhaldi Diljá Matthíasardóttir skrifar Skoðun Borgar það sig að panta mat á netinu? Jóhann Már Helgason skrifar Skoðun Staðreyndir um móttöku flóttafólks í Hafnarfirði Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar Skoðun „Fullkominn fjandskapur í garð smáríkis“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar Hr. X bjargaði jólunum Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Öll lífsins gæði mynda skattstofn Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Þegar lögheimilið verður að útilokunartæki Jack Hrafnkell Daníelsson skrifar Skoðun Vandfýsin og útilokandi samstaða: Ólýðræðislegir tilburðir íslensku elítunnar gegn réttindabaráttu verkaðlýðsins Armando Garcia skrifar Skoðun Mýtuvaxtarækt loftslagsafneitunar Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hvað ætlið þið að gera fyrir okkur Seyðfirðinga? Júlíana Björk Garðarsdóttir skrifar Skoðun Jarðvegstilskipun Evrópu Anna María Ágústsdóttir skrifar Skoðun Jólagjöfin í ár Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Samsköttun, samnýting eða skattahækkun? Kristófer Már Maronsson skrifar Skoðun Framkvæmdir við gatnamót Höfðabakka Árni Guðmundsson skrifar Sjá meira