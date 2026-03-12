Hérlendir Evrópusambandssinnar, með forystumenn ríkisstjórnarinnar í broddi fylkingar, hafa í umræðunni að undanförnu þvertekið fyrir það að umsóknarferlið að Evrópusambandinu gangi út á aðlögun að regluverki þess. Einungis væri um einfaldar viðræður að ræða en ekki ferli sem fæli í sér slíka aðlögun. Þvert á gögn sambandsins sjálfs.
Til dæmis segir á vefsíðu Evrópusambandsins. „Upptaka og innleiðing regluverksins er grundvöllur viðræðnanna. […] Hversu hratt viðræðurnar ganga fyrir sig fer eftir því hversu fljótt hvert ríki kemur á umbótum og aðlagast regluverki sambandsins. […] Markmið viðræðnanna er að umsóknarríkið taki upp regluverkið eins og það leggur sig.“
Hins vegar er ekki nóg að með að þetta komi fram í gögnum Evrópusambandsins og sé í samræmi við reynslu ríkja sem sótt hafa um inngöngu í sambandið heldur kemur þetta beinlínis fram í greinargerðinni með þingsályktunartillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formanns Viðreisnar, um fyrirhugað þjóðaratkvæði.
„Á það er gjarnan bent að aðildarviðræður við ESB snúist um að ný aðildarríki lagi sig að reglum sambandsins. Má þetta til sanns vegar færa, enda væri Ísland að ganga í ríkjabandalag með fyrirliggjandi reglum,“ segir þannig í greinargerðinni. Ekki þarf því að deila um það frekar. Um er að ræða ferli sem snýst um aðlögun samhliða viðræðunum.
Höfundur er sagnfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur (MA í alþjóðasamskiptum með áherzlu á Evrópufræði og öryggis- og varnarmál).
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
María Svanfríður Malmquist skrifar
Kristján Vigfússon skrifar
Snorri Másson skrifar
Birgir Liljar Soltani skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Jóhann Rúnar Pálsson skrifar
Alfa Jóhannsdóttir,Bergdís Wilson,Linda Hrönn Ingadóttir skrifar
Gunnar Axel Axelsson skrifar
Hafdís Hanna Ægisdóttir,Hjördís Sveinsdóttir,Silja Elvarsdóttir skrifar
Nína Guðrún Arnardóttir skrifar
Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar
Ástþór Ólafsson skrifar
Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar
Kristín Linda Árnadóttir skrifar
Inga Sæland skrifar
Anna Bergþórsdóttir skrifar
Hjalti Gunnlaugur Skúlason skrifar
Hulda Björk Finnsdóttir,Hákon Sigursteinsson skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Svanur Guðmundsson skrifar
Jónína Þórdís Karlsdóttir skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Andri Reyr Haraldsson skrifar
Halla Þorvaldsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Erla Þórisdóttir skrifar
Rut Sigurðardóttir skrifar