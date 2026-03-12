Skoðun

„Má þetta til sanns vegar færa“

Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

Hérlendir Evrópusambandssinnar, með forystumenn ríkisstjórnarinnar í broddi fylkingar, hafa í umræðunni að undanförnu þvertekið fyrir það að umsóknarferlið að Evrópusambandinu gangi út á aðlögun að regluverki þess. Einungis væri um einfaldar viðræður að ræða en ekki ferli sem fæli í sér slíka aðlögun. Þvert á gögn sambandsins sjálfs.

Til dæmis segir á vefsíðu Evrópusambandsins. „Upptaka og innleiðing regluverksins er grundvöllur viðræðnanna. […] Hversu hratt viðræðurnar ganga fyrir sig fer eftir því hversu fljótt hvert ríki kemur á umbótum og aðlagast regluverki sambandsins. […] Markmið viðræðnanna er að umsóknarríkið taki upp regluverkið eins og það leggur sig.“

Hins vegar er ekki nóg að með að þetta komi fram í gögnum Evrópusambandsins og sé í samræmi við reynslu ríkja sem sótt hafa um inngöngu í sambandið heldur kemur þetta beinlínis fram í greinargerðinni með þingsályktunartillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formanns Viðreisnar, um fyrirhugað þjóðaratkvæði.

„Á það er gjarnan bent að aðildarviðræður við ESB snúist um að ný aðildarríki lagi sig að reglum sambandsins. Má þetta til sanns vegar færa, enda væri Ísland að ganga í ríkjabandalag með fyrirliggjandi reglum,“ segir þannig í greinargerðinni. Ekki þarf því að deila um það frekar. Um er að ræða ferli sem snýst um aðlögun samhliða viðræðunum.

Höfundur er sagnfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur (MA í alþjóðasamskiptum með áherzlu á Evrópufræði og öryggis- og varnarmál).

