Vilja leiða þjóðina blinda til Brussel

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, er lesendum Vísis að góðu kunnur enda notar hann þennan vettvang ítrekað þegar hann gefst upp á því að teygja og toga sannleikann á sinni eigin bloggsíðu.
Þessi mikli spunameistari ríkisstjórnarinnar skeiðaði í vikunni enn einu sinni fram á ritvöllinn og sakaði stjórnarandstöðuna um um að vilja hvorki hlusta á né tala við þjóðina um Evrópusambandið þegar það er hann sjálfur sem setur ávallt allan sannleika í þvottavélina og stillir á þeytivindu.
Það er ekki stjórnarandstaðan sem valdi hina úthugsuðu dagsetningu 29. ágúst sem tryggir það, að engin þingleg umræða fari fram um stöðu Íslands gagnvart ESB áður haldið verður í kjörklefann í sumarlok.
Ef allt gengur upp verður 2. umræðu um áframhaldandi aðlögunarviðræður við ESB lokið fyrir 29. maí og þá treystir ríkisstjórnin á að málið verði ekki tekið aftur upp á Alþingi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er eitthvað sem hentar ríkisstjórninni vel enda forðast sumir í þessari ríkisstjórn umræðuna eins og heitan eldinn.
Það er heldur ekki stjórnarandstaðan sem segir að „fólk þurfi ekkert allar upplýsingar um Evrópusambandið í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu“. Þetta sagði yfirmaður Þórðar Snæs, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, á blaðamannafundi s.l. föstudag.
Í sakleysi mínu hélt ég að hún hefði mismælt sig en þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekaði þetta í flutningsræðu sinni um þingsályktunartillöguna á Alþingi á mánudaginn áttaði maður sig á að þetta voru ekki mismæli. Ríkisstjórnin segir fullum fetum að óþarfi sé að afla sér of mikilla upplýsinga – bara kjósa!
Þetta er hin ótrúlega lýðræðislega ríkisstjórn sem finnur stjórnarandstöðunni allt til foráttu. Hún hefur engan áhuga á að frekari umræða fari fram á Alþingi eftir 29. maí og hvað þá að íslenska þjóðin - sem hún treystir svo vel - kynni sér málin til hlítar. Þau segja þetta sjálf. Er þetta að treysta þjóðinni eða leiða hana áfram í blindni?
Höfundur er aðstoðarmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður.
