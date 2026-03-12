Undanfarið hefur verið fjallað um tengsl Sigmundar Davíðs og Miðflokksins við hópa tengda Trump-hreyfingunni vestanhafs. Þessi tengsl eru engin tilviljun. Miðflokkurinn og Trump eiga nefnilega margt sameiginlegt. Þeir ala á tortryggni gagnvart alþjóðasamstarfi og aðhyllast einangrunarhyggju og umbúðapólitík.
Nú á að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda eigi áfram viðræðum um aðild að Evrópusambandinu. Þetta er reyndar gamalt loforð Sigmundar Davíðs sem hann treysti sér ekki til að efna. Hann þorði ekki að leyfa þjóðinni að fá orðið.
Þann 29. ágúst fær þjóðin loksins orðið. Við munum ekki kjósa um inngöngu í Evrópusambandið, heldur munum við fyrst kjósa um hvort við viljum afla meiri upplýsinga og fá samning á borðið svo við getum átt upplýsta umræðu um ESB.
Einangrunarsinnar vilja hins vegar hræða þjóðina til að segja nei. Loka dyrum að nánara samstarfi við ríkin sem við eigum mesta samleið með og mest viðskipti við.
Ég mun segja já við áframhaldandi viðræðum því ég vil fá samning á borðið. Ég treysti þjóðinni og vil ræða ESB út frá staðreyndum en ekki hræðsluáróðri einangrunarsinna. Því þannig eru hagsmunir Íslands best tryggðir.
Höfundur er laganemi og situr í stjórn Ungra Evrópusinna sem og Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar.
