Framkvæmdir við gatnamót Höfðabakka Árni Guðmundsson skrifar 18. desember 2025 11:00 Eru borgaryfirvöld viljandi að tefja og þrengja að akandi umferð ? Flestir hafa orðið varir við að frá því í sumar hafa staðið yfir framkvæmdir við fimm gatnamót Höfðabakka, við Bæjarháls-Streng , á Höfðabakkabrú, við Bíldshöfða, Dvergshöfða og Stórhöfða. Allar framkvæmdirnar ganga út á að fjarlægja nokkra beygjuvasa, lengja og breikka miðeyjur inná og við gatnamótin, bæta við eyjum, setja hraðahindranir og fleira í þeim dúr. Nú er svo komið að vart geta tveir bílar beygt samhliða inná Höfðabakka úr sitt hvorri áttinni ( t.d. af Dvergshöfða eða Stórhöfða ) þar sem akreinar hefa verið þrengdar og eyjur lengdar. Beygjuvasar við Bæjarháls og Streng hafa verið fjarlægðir og nú er erfiðleikum bundið að taka hægri beygjur á stórum ökutækjum sem eiga oft leið þar um. Stöðvunarlínur hafa verið færðar aftar á Höfðabakkabrú með þeim “árangri” að vinstri beygjurein til vesturs inná Miklubraut er yfirleitt teppt af bílum sem bíða eftir grænu ljósi upp Höfðabakkann og tefst umferðin til vesturs af þeim sökum. Við þetta bætist svo að umferðarljósin á gatnamótunum eru svo vanstillt að löng bið er við nánast öll gatnamótin allan sólarhringinn, engin samstilling, tímastillingar í rugli og ekki skynjun við fáfarnari gatnamótin. Staðan núna þegar framkvæmdum er að mestu lokið er að yfirleitt eru langar raðir eftir öllum Höfðabakkanum og á hliðargötum við flest gatnamótin einnig. Á álagstímum ná raðirnar oft niður Ártúnsbrekku úr vestri og tengist þar saman við röðina sem þar er vegna tafa við gatnamótin sem kennd eru við veitingastaðinn Sprengisand ! Í morgunumferðinni, fleiri daga en færri , nær röðin langt inn í Grafarvogshverfi , og það þrátt fyrir að æ fleiri aki nú gegnum Bryggjuhverfið og um Stórhöfðann vegna stöðunnar. Umferðin um nærliggjandi hverfi ( Höfðahverfið, Bryggjuhverfið, Kvíslahverfið og fl. hefur aukist, því miður vegna þessa, en þekkt er að fylgifiskur umferðarteppu er að umferðin leitar að öllum færum leiðum, fylgir í raun sömu lögmálum og rennandi vatn. Svona framkvæmdir er í mínum huga ( og ég veit að ég tala fyrir fleiri ) algjörlega óásættanlegar og vita tilgangslausar með þeim hætti sem þarna hefur verið gert. Niðurstaðan er mun verri en var fyrir , slysahætta hefur ekki minnkað , því miður, en að sjálfsögðu hefði aðaláherslan átt að vera að að fækka slysum og auka umferðarflæðið í leiðinni. Eðlilega spyr fólk sig að tilgangi þessara framkvæmda og að mörgum læðist sá grunur að viljandi sé verið að tefja fyrir akandi umferð , svo sorglega sem það hljómar. Stjórn Íbúasamtaka Grafarvogs hefur sent áskorun á alla borgarfulltrúa að breyta þessum gatnamótum til baka að mestu leiti og ná aftur upp eðliegu umferðarfæði ásamt meira öryggi allra vegfarenda. Engin viðbrögð hafa enn komið við þeirri áskorun, því miður ! Höfundur er varaformaður Íbúasamtaka Grafarvogs. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Umferð Reykjavík Mest lesið „Rússland hefur hins vegar ráðist inn í 19 ríki“ Einar Ólafsson Skoðun Jólahugvekja trans konu Arna Magnea Danks Skoðun Stóra myndin í fjárlögum Daði Már Kristófersson Skoðun Erum við sérstökust í heimi? Jean-Rémi Chareyre Skoðun Er pláss fyrir unga karlmenn í kvennaheimi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson Skoðun Blessuð jólin, bókhaldið og börnin Kristín Lúðvíksdóttir Skoðun Þetta varð í alvöru að lögum! Snorri Másson Skoðun Gerum betur í borgarstjórn. Endurheimtum traust og bætum þjónustu við borgarbúa á öllum aldri Magnea Marinósdóttir Skoðun Á krossgötum í Atlantshafi Gunnar Pálsson Skoðun Börnin fyrst – er framtíðarsýn Vestmannaeyja að fjara út? Jóhann Ingi Óskarsson Skoðun Skoðun Skoðun Framkvæmdir við gatnamót Höfðabakka Árni Guðmundsson skrifar Skoðun Á krossgötum í Atlantshafi Gunnar Pálsson skrifar Skoðun Börnin fyrst – er framtíðarsýn Vestmannaeyja að fjara út? Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun Jólahugvekja trans konu Arna Magnea Danks skrifar Skoðun Erum við sérstökust í heimi? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Gerum betur í borgarstjórn. Endurheimtum traust og bætum þjónustu við borgarbúa á öllum aldri Magnea Marinósdóttir skrifar Skoðun Stóra myndin í fjárlögum Daði Már Kristófersson skrifar Skoðun „Rússland hefur hins vegar ráðist inn í 19 ríki“ Einar Ólafsson skrifar Skoðun Blessuð jólin, bókhaldið og börnin Kristín Lúðvíksdóttir skrifar Skoðun Þetta varð í alvöru að lögum! Snorri Másson skrifar Skoðun Er pláss fyrir unga karlmenn í kvennaheimi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Bréfið sem aldrei var skrifað Grímur Atlason skrifar Skoðun Hugleiðingar úr Dölum um framkomin drög að Samgönguáætlun 2026-2040 Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar Skoðun Íslensk ferðaþjónusta í nýju landslagi Ólína Laxdal skrifar Skoðun Sköpum öflugt, hafsækið atvinnulíf á viðskiptalegum forsendum! Gunnar Tryggvason skrifar Skoðun Hefurðu heyrt söguna? Ísak Hilmarsson skrifar Skoðun Teygjum okkur aðeins lengra Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Þingmenn raða sólstólum á Titanic Vigdís Gunnarsdóttir,Stefanía Hulda Marteinsdóttir,Þuríður Sverrisdóttir,Júnía Kristín Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hamarsvirkjun: Þegar horft er framhjá staðreyndum og lýðræði Ásrún Mjöll Stefánsdóttir skrifar Skoðun Réttlæti án sannleika er ekki réttlæti Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Spilakassar í skjóli mannúðar og björgunar Alma Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Traustur grunnur, ný tækifæri Svana Helen Björnsdóttir skrifar Skoðun Sanna sundrar vinstrinu Guðbergur Egill Eyjólfsson skrifar Skoðun Myndu ekki þurfa að flytja heim aftur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar áfengið rænir jólunum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Skatta-Grýlan ógurlega Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Nokkur orð um Fjarðarheiðargöng Þórhallur Borgarsson skrifar Skoðun Réttlæti án sannleika er ekki réttlæti Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hvað hafa sjómenn gert Samfylkingunni? Sigfús Karlsson skrifar Skoðun Framtíð Suðurlandsbrautar Birkir Ingibjartsson skrifar Sjá meira