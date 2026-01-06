Reykjavíkurborg er eina höfuðborg Norðurlanda þar sem allir borgarfulltrúar eru í 100% starfi hjá borginni. Heildarkostnaður við borgarfulltrúa í Reykjavík er tæplega 700 m.kr. á ári.
Það er upplifun borgarbúa að stjórnsýsla og ákvarðanataka hjá Reykjavíkurborg sé of flókin, að of mikill tími borgarstjórnar fari mál sem skipta litlu, ákvarðanir taki langan tíma og kostnaður sé of mikill. Þessi upplifun borgarbúa endurspeglast í könnunum sem sýna að traust til borgarstjórnar er undir 10%.
Þetta þarf ekki að vera svona.
Sem leiðtogi Viðreisnar í borgarstjórn mun ég nýta þekkingu mína og reynslu til að einfalda kerfið, bæta ákvarðanatöku og endurvekja traust. Ég hef mikla reynslu sem bæjarstjóri og ráðgjafi í opinberri stjórnsýslu, en líka úr atvinnulífinu og hef menntun í góðum stjórnarháttum. Þessi reynsla og þekking mun skipta máli við að endurskipuleggja þungt og ósveigjanlegt stjórnkerfi.
Í hinum höfuðborgum Norðurlanda er meirihluti borgarfulltrúa í hlutastarfi og sinna öðrum störfum samhliða. Lykilaðilar, eins og borgarstjóri og borgarráðsfulltrúar eru í fullu starfi, sem eru 5% til 20% af fjölda fulltrúa. Á þann hátt verður skýrari lína milli pólitískrar stefnu, framkvæmdar og rekstrar.
Að auki eru átta varaborgarfulltrúar í Reykjavík í 70% starfi, á launum sem eru hærri en meðallaun í landinu. Samtals eru því 31 fulltrúi sem vinna ekki við annað en að sitja í borgarstjórn.
Er það kannski ástæða þess að hver borgarstjórnarfundur tekur 7-12 tíma og borgarbúar tengja lítið við það sem er að gerast? Alltof mikið af fólki sem þarf að koma sínu að.
Einu rökin sem ég hef heyrt fyrir þessu fyrirkomulagi í Reykjavík er að borgarstjórn ber sig saman við Alþingi, en ekki önnur sveitarfélög. Það er misskilningur sem þarf að leiðrétta. Reykjavíkurborg á meira sameiginlegt með Árborg en Alþingi.
Það er ekki bara dýrt að vera með 31 borgarfulltrúa á launum, það er líka slæmt út frá góðum stjórnarháttum. Í hlutafélagi myndu eigendur aldrei samþykkja að öll stjórnin væri í fullu starfi því það veikir stöðu stjórnar varðandi eftirlit og ábyrgð. Eigendur félaga vilja að stjórnarmenn hafi önnur störf, öðlist reynslu og séu í tengslum við atvinnulíf og samfélag. Ekki að þeir séu inni í daglegum rekstri og verði samdauna núverandi ástandi.
Hlutverk stjórna, hvort sem það er í hlutafélagi eða sveitarfélagi er að að setja stefnu, sinna eftirliti með rekstri og halda stjórnendum ábyrgum.
Sem leiðtogi Viðreisnar mun ég beita mér fyrir breytingum í borgarstjórn til að bæta stjórnarhætti, auka traust og lækka kostnað.
Höfundur er stjórnmálafræðingur Msc og frambjóðandi í 1. sæti í leiðtogavali Viðreisnar í Reykjavík.
