Öll sem aka í Reykjavík þekkja það að sóa tíma í bílnum. Föst í umferð. Líka fólk sem notar Strætó. Ef ekkert er að gert mun þetta versna áður en það batnar.
Ég er oft spurður hvort ég sé með eða móti Borgarlínu. Hvort ég sé með eða á móti einkabílnum. Svarið er einfalt. Bæði er betra. Skautun er ekki pólitík Viðreisnar. Hún leysir engan vanda.
Ég stend fyrir valfrelsi í samgöngum sem þýðir að ég vil að fólk geti valið einkabíl, almenningssamgöngur, að hjóla eða að ganga. Hlutverk ríkis og borgar er að tryggja að valkostirnir virki.
Betri samgöngur ohf. eru að keyra auglýsingar á samfélagsmiðlum til að skýra Borgarlínuna, og biðla til okkar að sýna þolinmæði og biðlund á framkvæmdatímanum. Sem er um 10 ár gangi áætlanir eftir. En þetta snýst ekki um þolinmæði, heldur um skert lífsgæði í heilan áratug. Við munum ekki þola óbreytt ástand svo lengi. Ef við viljum að höfuðborgarsvæðið virki eins og alvöru borgarsamfélag, þá verðum við að ráðast í aðgerðir núna.
Höfuðborgarsvæðið hefur verið fjársvelt í samgönguframkvæmdum alltof lengi. Næstu tíu ár verða að vera framkvæmdaár. Það þýðir fjölbreyttir valkostir fyrir borgarbúa. Borgarlína og framkvæmdir fyrir bílaumferð, eins og Sundabraut, stokkar á Sæbraut og Miklubraut, og mislæg gatnamót við Sæbraut. Þetta er ekki annaðhvort- eða, heldur bæði- og. Það er búið að hugsa þetta, núna þarf að framkvæma.
Við þurfum samhliða Borgarlínu og framkvæmdum við stokka að grípa strax til aðgerða til að greiða fyrir umferð. Svo sem að:
Þetta eru raunhæfar aðgerðir sem létta á umferð á meðan framkvæmdir standa yfir við stóru verkefnin og munu skila góðum árangri til lengri tíma.
Ég sé fyrir mér borg þar sem umferð gengur greið og borgarbúar hafa val um að ganga, hjóla, taka strætó eða keyra.
Ég styð Borgarlínu, af því hún er nauðsynleg fyrir vaxandi borg. Ég styð einnig Sundabraut og stokka við Sæbraut og Miklubraut því flest munu áfram keyra. Ég styð áframhaldandi uppbyggingu stígakerfisins, því fjölbreyttar samgöngur gera borgina betri. Ábyrg samgöngustefna byggir á framtíðarsýn þar sem við öll getum notið fjölbreyttra vistvænna ferðamáta, en þarf líka að virka fyrir okkur sem erum föst í umferð núna. Við skuldum borgarbúum meira en hvatningu um biðlund í 10 ár.
Höfundur er frambjóðandi í 1. sæti í leiðtogavali Viðreisnar í Reykjavík.
