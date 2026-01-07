Heimurinn hefur breyst. Vægi alþjóðalaga og fjölþjóðastofnana hefur veikst og sá heimur sem við blasir er síst af öllu betri fyrir smærri þjóðir.
Ef fullkomin virðing væri borin fyrir alþjóðalögum þyrfti varla nokkur þjóð að huga að eigin vörnum. Smærri ríki þyrftu ekki að óttast að fullveldi þeirra yrði skert með valdi. En í heimi þar sem alþjóðalög eru látin mæta afgangi og fullveldi þjóða er ekki virt, þar eykst óöryggið sannarlega.
En við getum samt alltaf haft áhrif á okkar örlög. Öryggi smærri ríkja hvílir ekki á alþjóðalögum einum saman – og hefur reyndar aldrei gert í tilfelli Íslands. Öll lönd, sem ekki teljast til stórvelda, geta tryggt pólitískt, efnahagslegt og hernaðarlegt öryggi sitt með virkri þátttöku í bandalögum með öðrum þjóðum.
Tvö mikilvægustu pólitísku bandalög vestrænna ríkja eru NATO og Evrópusambandið. Ísland er aðili að NATO, sem er lykilbandalag þjóða báðum megin Atlantshafsins um sameiginlegar varnir. Vera okkar þar snýst þó ekki aðeins um hernaðarlegt öryggi, heldur einnig um aðild að því pólitíska bandalagi líkt-þenkjandi þjóða sem NATO er.
Ísland starfar náið með Evrópusambandinu, bæði í gegnum EES-samninginn og með þátttöku í samstarfi um löggæslu og landamæri. Við erum hins vegar enn utan við það mikilvæga pólitíska bandalag sem sambandið sjálft er.
Þegar mynd birtist af forsætisráðherrum hinna fjögurra Norðurlandanna við kvöldverðarborð, án þess að fulltrúi Íslands væri viðstaddur var það gagnrýnt. Fólki fannst við eiga heima við þetta borð. En á sama hátt má benda á að í hverri viku og í hverjum mánuði hittast leiðtogar Evrópuríkja innan vébanda ESB og ræða sín sameiginlegu hagsmuna- og öryggismál án okkar þátttöku. Það er tímabært að breyta því.
Höfundur er þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis.
Pawel Bartoszek skrifar
Inga Hlín Pálsdóttir,Margrét Wendt skrifar
Katrín Ólína Pétursdóttir skrifar
Kjartan Sveinsson skrifar
Einar Ólafsson skrifar
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar
Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar
Stefán Ómar Stefánsson van Hagen skrifar
Tinna Eyberg Örlygsdóttir skrifar
Magnea Marinósdóttir skrifar
Nanna Kaaber skrifar
Axel Jón Ellenarson skrifar
Jóhann Ingi Óskarsson skrifar
Ögmundur Ísak Ögmundsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Gunnar Axel Axelsson skrifar
Guðmundur Ragnarsson skrifar
Kristín Hrefna Halldórsdóttir skrifar
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar
Jón Kaldal skrifar
Steindór Þórarinsson skrifar
Marko Medic skrifar
Helgi Felixson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Hópur stjórnarmanna í Uppreisn skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Pétur Marteinsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Ragnar Sigurður Kristjánsson skrifar