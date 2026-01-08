Ómissandi innviðir – undirstaða öryggis og viðnáms samfélagsins Sólrún Kristjánsdóttir skrifar 8. janúar 2026 14:01 Skuggi ófriðar hvílir yfir heiminum og hefur öryggisumhverfi Evrópu tekið grundvallarbreytingum á síðustu árum. Í þessari nýju heimsmynd birtast ógnir ekki eingöngu í formi hernaðarlegra átaka í hefðbundnum skilningi heldur sem sambland netárása, skemmdarverka, njósna, upplýsingaóreiðu og markvissra árása á ómissandi innviði. Orku- og veituinnviðir eru þar meðal fyrstu skotmarka, enda undirstaða stöðugleika samfélagsins og daglegs lífs almennings. Íslenska ríkið hefur brugðist við með ábyrgum hætti með nýrri varnar- og öryggisstefnu og aukinni áherslu á viðnámsþol samfélagsins. Þar er sérstaklega horft til ómissandi innviða – raforku, vatnsveitna, hitaveitna, fráveitu, fjarskipta og stafrænna kerfa – sem mynda samtengt kerfi þar sem veikleiki á einum stað getur haft keðjuverkandi áhrif á allt samfélagið. Árásir og skemmdarverk á orku-og veituinnviði Á undanförnum árum hefur ítrekað verið ráðist að orkuinnviðum í Evrópu, bæði í tengslum við innrás Rússa í Úkraínu og víðar. Slíkar árásir eru ekki tilviljunarkenndar heldur hluti af markvissum aðgerðum þar sem reynt er að lama samfélög, grafa undan trausti og skapa óöryggi og ótta. Til að líta okkur enn nær má nefna að skemmdarverk og tilraunir til mengunar eða truflunar vatnsveitna hafa aukist á Norðurlöndum á síðustu misserum. Það undirstrikar að lönd þar sem friður ríkir eru ekki undanþegin slíkum ógnum. Þá er ótalin sú ógn og álag sem breytingar á veðurfari, náttúruhamfarir og loftslagsbreytingar hafa á innviði samfélaga. Öryggi innviða snýst því ekki aðeins um varnir gegn manngerðum ógnum heldur einnig um aðlögun að sífellt ófyrirsjáanlegra umhverfi og náttúruöflum. Ómissandi innviðir eru öryggismál Veitur og önnur fyrirtæki sem starfa á sviði innviðauppbyggingar telja nauðsynlegt að forgangsröðun fjárfestinga endurspegli þessa breyttu stöðu. Öryggi raforkukerfa, vatnsbóla, hitaveitna og stafrænna kerfa er ekki lengur eingöngu rekstrarlegt viðfangsefni heldur hluti af öryggismálum landsins. Orka, vatn, fráveita, fjarskipti og stafræn kerfi mynda grunnstoðir samfélagsins. Truflun á einni stoð getur haft víðtæk áhrif á heilbrigðiskerfi, samgöngur, atvinnulíf og daglegt líf fólks. Því þarf að horfa á innviðakerfið í heild, greina veikleika og byggja upp viðnámsþol áður en áföllin verða, svo samfélagið hafi getu til þess að halda grunnþjónustu gangandi þegar á reynir. Mikilvægi samstarfs Innan ramma varnarmála og viðnámsþols flokkast ómissandi innviðir sem eru ýmist í höndum opinberra aðila eða einkaaðila. Ríkisstjórnin hefur boðað aukið samstarf við þessa aðila, enda ljóst að öryggi innviða verður ekki tryggt nema allir sem bera ábyrgð á þeim sitji við sama borð. Orku- og veitufyrirtæki gegna þar lykilhlutverki. Þau búa yfir þekkingu, gögnum og reynslu sem er ómetanleg þegar kemur að áhættugreiningu, forvörnum og viðbragðsáætlunum. Samorka er tilbúin til víðtæks samstarfs við stjórnvöld, sveitarfélög og aðra hagaðila um að styrkja þennan málaflokk enn frekar. Megum ekki sofna á verðinum Veitur og önnur innviðafyrirtæki standa frammi fyrir þeirri áskorun að samræma fjárfestingar, rekstur og sífellt strangari öryggiskröfur í breyttu umhverfi. Við þurfum markvisst að færa fókus frá viðbrögðum yfir í forvarnir, frá skammtímahugsun yfir í langtímasýn. Forgangsröðun fjárfestinga þarf að taka mið af langtímaáhættu og þeirri staðreynd að innviðir eru ein af fyrstu varnarlínum samfélagsins. Við megum ekki sofna á verðinum. Langtímaverkefni fyrir samfélagið allt Markmiðið er ekki aðeins að bregðast við áföllum heldur að byggja upp öruggt, sjálfbært og innviðakerfi sem einkennist af seiglu til framtíðar. Þetta er langtímaverkefni sem krefst skýrrar forystu, stöðugrar fjárfestingar og trausts samstarfs milli hins opinbera og þeirra sem reka og viðhalda innviðum landsins. Ómissandi innviðir verða að vera eitt af mikilvægustu verkefnum nýs árs. Við óskum eftir víðtæku samstarfi um þetta brýna samfélagsmál – því öryggi innviða er öryggi okkar allra. Höfundur er framkvæmdastýra Veitna og stjórnarformaður Samorku. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Sólrún Kristjánsdóttir Orkumál Mest lesið Heilsa og veikindadagar - nýtt ár og ný tækifæri Victor Guðmundsson Skoðun Styttum nám lækna Haraldur F. Gíslason Skoðun Opið bréf vegna langvarandi einangrunar Ragnheiður Svava Þórólfsdóttir Skoðun Mannasættir Teitur Atlason Skoðun Íslenskan í andarslitrunum Steingrímur Jónsson Skoðun Verum ekki föst í umferð næsta áratuginn Róbert Ragnarsson Skoðun Atvinnuþátttaka eldra fólks og sjálfbærni Halldór S. Guðmundsson,Kolbeinn H. Stefánsson Skoðun Lesblinda til rannsóknar Guðmundur S. Johnsen Skoðun Meirihluti vill lögfesta rétt til leikskólapláss Sonja Ýr Þorbergsdóttir Skoðun ESB og Kvótahopp Eggert Sigurbergsson Skoðun Skoðun Skoðun Ómissandi innviðir – undirstaða öryggis og viðnáms samfélagsins Sólrún Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Atvinnuþátttaka eldra fólks og sjálfbærni Halldór S. Guðmundsson,Kolbeinn H. Stefánsson skrifar Skoðun Mannasættir Teitur Atlason skrifar Skoðun ESB og Kvótahopp Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Meirihluti vill lögfesta rétt til leikskólapláss Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Lesblinda til rannsóknar Guðmundur S. Johnsen skrifar Skoðun Í lok jólanna og upphafi nýs árs Gestur Valgarðsson skrifar Skoðun Heilsa og veikindadagar - nýtt ár og ný tækifæri Victor Guðmundsson skrifar Skoðun Styttum nám lækna Haraldur F. Gíslason skrifar Skoðun Vangaveltur um trú og aukinn áhuga ungs fólks á henni Gunnar Jóhannesson skrifar Skoðun Íslenskan í andarslitrunum Steingrímur Jónsson skrifar Skoðun Frá nýlendu til þjóðar: Lærdómur sem Íslendingar þekkja Bernharð S. Bernharðsson skrifar Skoðun Opið bréf vegna langvarandi einangrunar Ragnheiður Svava Þórólfsdóttir skrifar Skoðun Hinseginfræðsla er forvarnaraðgerð Kári Garðarsson skrifar Skoðun Fjölskyldur í fyrsta sæti í Kópavogi Eydís Inga Valsdóttir skrifar Skoðun Verum ekki föst í umferð næsta áratuginn Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Birta í borgarstjórn – fyrir barnafjölskyldur og úthverfin Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar Skoðun Þátttaka í bandalögum styrkir fullveldið Pawel Bartoszek skrifar Skoðun Loftslagsmál og framtíð íslenskrar ferðaþjónustu Inga Hlín Pálsdóttir,Margrét Wendt skrifar Skoðun Hvers vegna hönnunarmenntun skiptir máli núna Katrín Ólína Pétursdóttir skrifar Skoðun Stórútgerðin og MSC vottunin: Rangtúlkun sem hamlar þjóðhagslegri nýtingu þorsks Kjartan Sveinsson skrifar Skoðun Er netsala áfengis lögleg? Einar Ólafsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður er ekki biðstofa Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar Skoðun Fáar vísbendingar um miklar breytingar í Venesúela Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar Skoðun Eru Fjarðarheiðargöng of löng? (og aðrar mýtur í umræðunni) Stefán Ómar Stefánsson van Hagen skrifar Skoðun Félagslegur stuðningur í fangelsi er ekki munaður heldur nauðsyn Tinna Eyberg Örlygsdóttir skrifar Skoðun Leikskólar sem jafnréttismál og áskoranir sem þarf að leysa sameiginlega Magnea Marinósdóttir skrifar Skoðun Er ekki kominn tími til að jarða megrunar- og útlitsmenningu? Nanna Kaaber skrifar Skoðun Heiða Björg Hilmisdóttir – forystukona sem leysir hnútana Axel Jón Ellenarson skrifar Skoðun Orkuskipti á pappír en olía í raun: Hvernig bæjarstjórnin keyrði Vestmannaeyjar í strand Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Sjá meira