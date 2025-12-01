Hæstiréttur byrjaður á Instagram Árni Sæberg skrifar 1. desember 2025 12:57 Hæstiréttur er mættur á Instagram. Vísir/Vilhelm Til þess að auka frekar aðgengi að Hæstarétti og miðla upplýsingum um hann hefur verið ákveðið að rétturinn opni í eigin nafni síðu á samfélagsmiðlinum Instagram, undir heitinu haestiretturislands. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Hæstiréttur starfi fyrir opnum tjöldum og leggi ríka áherslu á að upplýsingar um réttinn og starfsemi hans séu aðgengilegar. Allir dómar réttarins frá árinu 1999 séu á heimasíðu hans og þar hafi einnig um árabil verið birtar fréttir um starfsemina. Jafnframt leggi fjöldi gesta árlega leið sína í Hæstarétt til að fræðast um réttinn en meðal þeirra séu nemendur í framhaldsskólum og háskólum. Til að auka enn frekar aðgengi að Hæstarétti og miðla upplýsingum um hann hafi verið ákveðið að rétturinn opni í eigin nafni síðu á samfélagsmiðlinum Instagram, undir heitinu haestiretturislands. Tilgangurinn sé að ná betur til þeirra sem vilja fylgjast með starfseminni og þá einkum yngra fólks. Síðan hafi verið opnuð í dag á fullveldisdaginn 1. desember en sá dagur hafi orðið fyrir valinu vegna þess að við fullveldið árið 1918 hafi Ísland öðlast heimild til að taka æðsta dómsvaldið í eigin hendur. Það hafi síðan verið gert með stofnun Hæstaréttar árið 1920. Þannig sé tilvist Hæstaréttar nátengd sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. View this post on Instagram A post shared by Hæstiréttur Íslands (@haestiretturislands) Á Instagram-síðu réttarins muni rétturinn miðla fréttum og fræðsluefni um starfsemina, sögulegum fróðleik og öðru efni sem ástæða er til að miðla til þeirra sem hafa áhuga á starfsemi réttarins. Dómstólar Samfélagsmiðlar Mest lesið Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Innlent Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Innlent Dorrit rænd í Lundúnum Innlent Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Innlent Rannsaka mannslát í Kópavogi Innlent Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Innlent Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Innlent Krefjast svara um fyrirskipanir Hegseth varðandi bátaárásirnar Erlent Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Innlent Fleiri fréttir Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Setja fyrirvara við vistun barna í brottfararstöð Hæstiréttur byrjaður á Instagram Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Orkuskiptin gangi mun hægar en vonast var til Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Betra að skipta út gömlum seríum og ofhlaða ekki fjöltengin Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Kalla eftir hugmyndum fyrir 1100 ára afmæli Alþingis Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Skortir upplýsingar um móðurmál og íslenskukunnáttu leikskólastarfsfólks Tilnefndu mann ársins 2025 Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Fjórir handteknir fyrir að dvelja ólöglega á landinu Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Dorrit rænd í Lundúnum Rannsaka mannslát í Kópavogi Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Réðst á annan með skóflu Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Harður árekstur á Suðurlandi Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innanlandsflugi Icelandair aflýst Sjá meira