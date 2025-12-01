Innlent

Hæsti­réttur byrjaður á Instagram

Árni Sæberg skrifar
Hæstiréttur er mættur á Instagram.
Hæstiréttur er mættur á Instagram. Vísir/Vilhelm

Til þess að auka frekar aðgengi að Hæstarétti og miðla upplýsingum um hann hefur verið ákveðið að rétturinn opni í eigin nafni síðu á samfélagsmiðlinum Instagram, undir heitinu haestiretturislands.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Hæstiréttur starfi fyrir opnum tjöldum og leggi ríka áherslu á að upplýsingar um réttinn og starfsemi hans séu aðgengilegar. Allir dómar réttarins frá árinu 1999 séu á heimasíðu hans og þar hafi einnig um árabil verið birtar fréttir um starfsemina. Jafnframt leggi fjöldi gesta árlega leið sína í Hæstarétt til að fræðast um réttinn en meðal þeirra séu nemendur í framhaldsskólum og háskólum.

Til að auka enn frekar aðgengi að Hæstarétti og miðla upplýsingum um hann hafi verið ákveðið að rétturinn opni í eigin nafni síðu á samfélagsmiðlinum Instagram, undir heitinu haestiretturislands. Tilgangurinn sé að ná betur til þeirra sem vilja fylgjast með starfseminni og þá einkum yngra fólks. 

Síðan hafi verið opnuð í dag á fullveldisdaginn 1. desember en sá dagur hafi orðið fyrir valinu vegna þess að við fullveldið árið 1918 hafi Ísland öðlast heimild til að taka æðsta dómsvaldið í eigin hendur. Það hafi síðan verið gert með stofnun Hæstaréttar árið 1920. Þannig sé tilvist Hæstaréttar nátengd sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar.

Á Instagram-síðu réttarins muni rétturinn miðla fréttum og fræðsluefni um starfsemina, sögulegum fróðleik og öðru efni sem ástæða er til að miðla til þeirra sem hafa áhuga á starfsemi réttarins.

Dómstólar Samfélagsmiðlar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið