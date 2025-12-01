Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, uppeldis- og menntunarfræðingur, hefur sagt sig frá trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn þar sem hún hefur hug á að bjóða fram fyrir Miðflokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum. Kristín var á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í síðustu Alþingiskosningum og varaformaður Hvatar, félags Sjálfstæðiskvenna í Reykjavík.
Frá þessu greinir Kristín í færslu á Facebook í gærkvöldi. Þar segist hún hafa tekið sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í Alþingiskosningunum í fyrra eftir hvatningu Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur. Kosningabaráttan hafi verið skemmtileg og lærdómsrík og hún hafi kveikt enn frekari áhuga til að halda áfram í pólitík.
„Það má segja að pólitíska bakterían hafi fundið sér fasta bólsetu hjá mér og hef ég mikinn áhuga og löngun í að nýta krafta mína áfram á þeim vettvangi,“ skrifar Kristín í færslunni.
„Senn líður að sveitarstjórnarkosningum og finnst mér verkefnin sem bíða í Ráðhúsinu afar aðkallandi og hef ég sem borgarbúi mikinn áhuga á að leggja mitt að mörkum þar. Ég tel að reynsla mín í starfi innan leik - og grunnskóla, hvort tveggja í sjálfstætt starfandi skólum sem og borgarreknum leikskólum nýtist þar afar vel. Einnig hef ég þurft að nota ýmsa þjónustu á sviði velferðarmála bæði í vinnu og í tengslum við son minn og má segja að þar sé hægt að auka skilvirkni svo um munar.“
Þrátt fyrir virka þátttöku innan Sjálfstæðisflokksins hyggist hún söðla um og gefa kost á sér fyrir Miðflokkinn.
„Mig langar því að bjóða fram krafta mína í komandi kosningum. Að þessu sinni innan Miðflokksins. Ég tel að hugmyndir mínar og skoðanir á sviði þeirra mála sem ég brenn einna helst fyrir rími betur við stefnu þeirra,“ skrifar Kristín.
„Ég segi mig því hér með frá trúnaðarstörfum innan Sjálfstæðisflokksins, þar með talið varaformennsku í Hvöt og málefnavinnu og vil nota tækifærið til að þakka fyrir samstarfið og ómetanlega reynslu undanfarna mánuði.“