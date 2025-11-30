MTV, fyrsta sjónvarpsstöðin til að senda út tónlist allan sólarhringinn, ætlar að hætta að senda út tónlistarmyndböndin allan sólarhringinn. Breytingin tekur gildi um áramótin en þá verður einnig öllum alþjóðlegu sjónvarpsstöðvunum lokað.
Umræddar stöðvar eru MTV Music, MTV80s, MTV 90s, Club MTV og MTV Live en síðasta tónlistarmyndbandið verður sýnt 31. desember samkvæmt BBC. Aðalstöðin, MTV HD, verður áfram í loftinu en á dagskrá stöðvarinnar verða aðallega raunveruleikaþættir á borð við Naked Dating UK og Geordie Shire.
Þá verður sjónvarpsstöðum MTV í Ástralíu, Pólland, Frakklandi og Brasilíu lokað.
MTV sjónvarpsstöðin fór fyrst í loftið 1. ágúst 1981, eina mínútu yfir miðnætti. Fyrsta tónlistarmyndbandið sem var spilað var Video Killed the Radio Star með hljómsveitinni The Buggles.
Simone Angel, fyrrverandi starfsmaður MTV, sagði að hún væri afskaplega leið en vissi á sama tíma að það styttist í endaloki.
„Við þurfum að styðja tónlistarfólkið og við þufum að dansa aftur og hlusta á tónlist,“ segir hún. „Ég veit við getum gert það á netinu í okkar eigin litla heimi en MTV var staðurinn þar sem allir komu saman.“