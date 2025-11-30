Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Jón Þór Stefánsson skrifar 30. nóvember 2025 07:51 Árásin átti sér stað í borginni Stockton. Getty Fjórir hið minnsta létu lífið eftir skotárás í barnaafmæli í Kaliforníuríki Bandaríkjanna í gærkvöldi. Um tíu til viðbótar særðust. Árásin átti sér stað á veitingastað í borginni Stockton um sexleytið á staðartíma, en það var um klukkan tvö í nótt á íslenskum tíma. Grunaður árásarmaður gengur enn laus. Lögregla telur líklegt að árásin hafi ekki verið handahófskennd. Á meðal þeirra sem urðu fyrir árásinni eru bæði fullorðnir og börn. Ástand hinna særðu liggur ekki fyrir. „Afmælisveisla á aldrei að vera staður þar sem fjölskyldur óttast um líf sitt,“ sagði Jason Lee, aðstoðarborgarstjóri Stockton á samfélagsmiðlum vegna málsins. Erlend sakamál Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Erlent Úkraínumenn skutu á olíuskip Rússa í Svartahafi Erlent Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Erlent Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Innlent Íslendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“ Erlent Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu Innlent Menn til vandræða á hótelum miðbæjarins Innlent Stormur í kortunum Veður Óttast að skógrækt leggist nánast af Innlent Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Veður Fleiri fréttir Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Úkraínumenn skutu á olíuskip Rússa í Svartahafi Íslendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“ Líta eigi á lofthelgi Venesúela sem lokaða Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Tugir látnir eftir flóð í Taílandi og Indónesíu Starfsmannastjóri Selenskís segir af sér Í varðhaldi í Þýskalandi vegna Nord Stream-skemmdarverka Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrottalegt morð með hníf, öxi og sveðju Rannsaka aftöku hermanna á tveimur mönnum í Jenín Belgar óttast að þurfa að endurgreiða Rússum Húsleit hjá starfsmannastjóra Selenskís 128 látnir í Hong Kong og 200 enn saknað Segir hættu á að nauðgunarlöggjöf verði beitt í hefndarskyni Segist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“ Björguðu gömlum manni af efstu hæð Keyrði þvert yfir Bandaríkin til að skjóta tvo hermenn Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja Undirbúa Mána-leiðangur Dana til tungsins Skoða kosti geimstjórnstöðvar á norðurslóðum Pólverjar kaupa kafbáta af Svíum Átta ára fangelsi fyrir að skipuleggja fjöldamorð á Eurovision Bað forsætisráðherra Japan að ögra ekki Kínverjum Fyrirskipar ítarlegar rannsóknir á öllum Afgönum í Bandaríkjunum Makar Bandaríkjamanna handteknir í dvalarleyfisviðtölum Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Þriðja málið gegn Trump fellt niður Sjá meira