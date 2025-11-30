Erlent

Fjórir látnir eftir skot­á­rás í barna­af­mæli

Jón Þór Stefánsson skrifar
Árásin átti sér stað í borginni Stockton.
Fjórir hið minnsta létu lífið eftir skotárás í barnaafmæli í Kaliforníuríki Bandaríkjanna í gærkvöldi. Um tíu til viðbótar særðust.

Árásin átti sér stað á veitingastað í borginni Stockton um sexleytið á staðartíma, en það var um klukkan tvö í nótt á íslenskum tíma.

Grunaður árásarmaður gengur enn laus. Lögregla telur líklegt að árásin hafi ekki verið handahófskennd.

Á meðal þeirra sem urðu fyrir árásinni eru bæði fullorðnir og börn. Ástand hinna særðu liggur ekki fyrir.

„Afmælisveisla á aldrei að vera staður þar sem fjölskyldur óttast um líf sitt,“ sagði Jason Lee, aðstoðarborgarstjóri Stockton á samfélagsmiðlum vegna málsins.

