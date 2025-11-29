Nýr og fyrsti formaður Pírata segir að taka þurfi samtal um sameiningu flokka á vinstri væng stjórnmálanna. Borgarfulltrúi flokksins sem laut í lægra haldi í formannskjörinu íhugar sína stöðu. Við heyrum í Pírötum á tímamótum í sögu flokksins í kvöldfréttum Sýnar.
Gular viðvaranir vegna snjókomu eru í gildi á Suður- og Suðvesturlandi. Snjókoman á að aukast með kvöldinu og við skoðum aðstæður í beinni. Þá verður rætt við Íslending í Hong Kong. Hann segir mikla sorg ríkja eftir mannskæðan eldsvoða í sjö íbúðaturnum.
Atvinnuvegaráðherra segist enn þeirrar skoðunar að tímabært sé að hætta hvalveiðum. Frumvarp um framtíð veiðanna verði þó líklega ekki lagt fram á þessu þingi líkt og til stóð. Við ræðum við ráðherra sem segir málið umfangsmikið og að vanda þurfi vel til verka.
Auk þess hittum við hjón sem reka söluturn í Mjóddinni. Annað þeirra hefur verið beitt ofbeldi og þau segjast langþreytt á hegðun ungmenna sem sækja skiptistöðina. Þá heyrum við í kvenfélagskonum sem hafa safnað tugmilljónum fyrir fæðingardeildir og sjáum myndir frá jólastemningu í miðbænum.
Í Sportpakkanum verðum við í Stuttgart og heyrum í landsliðskonum á HM og kíkjum á Ásvelli þar sem fram fóru stjörnuleikir Hauka special Olympics.
