Tæp­lega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Konur úr Soroptimistaklúbbi Suðurlands ásamt fulltrúum kvenfélaganna í Flóahreppi þegar peningagjöfin var formlega afhent.
Kvenfélögin þrjú, sem starfrækt eru í Flóahreppi komu færandi hendi til Sigurhæða á Selfossi í vikunni og gáfu starfseminni 1,7 milljón króna, sem er ágóði af basar félaganna nýlega. Sigurhæðir er fyrsta og eina samhæfða þjónustan við þolendur kynbundins ofbeldis í sunnlensku samfélagi. Magnús Hlynur Hreiðarsson segir frá.

Sigurhæðir voru stofnaðar í mars 2021 af Soroptimistaklúbbi Suðurlands, sem hefur rekið starfsemina síðan. Samstarfsaðilar Sigurhæða eru öll sveitarfélögin á Suðurlandi en þau eru 15 talsins, lögreglustjórinn og sýslumaðurinn bæði á Suðurlandi og Vestmannaeyjum, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Kvennaráðgjöfin og Mannréttindaskrifstofa Íslands.

Rekstur Sigurhæða er kostaður af styrkjum, einkum frá ríki og sveitarfélögum auk þess sem ýmis samtök í nærsamfélaginu hafa styrkt starfsemina af mikilli rausn eins og kvenfélögin í Flóahreppi gerðu nú í vikunni þegar fulltrúar þeirra mættu í húsnæði Sigurhæða í Fagurgerði á Selfossi með gjafabréf upp á 1,7 milljónir króna, sem er ágóði af basar félaganna nú í nóvember.

Ingibjörg Stefánsdóttir er formaður Soroptimistaklúbbs Suðurlands og veit allt um starfsemi Sigurhæða.

„Þetta er náttúrulega fyrir kynbundið ofbeldi, eða aðallega þolendur kynbundins ofbeldis, konur frá 18 ára aldri. Við höfum fengið 16 ára stúlkur hingað en þá í fylgd með foreldrum.Við erum búnar að taka á móti 450 konum,” segir Ingibjörg.

Ingibjörg Stefánsdóttir, sem er formaður Soroptimistaklúbbs Suðurlands.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Og ertu ekki ánægð með kvenfélögin í Flóahreppi?

„Jú, við getum ekki verið annað en mjög ánægðar með það, það er mikið gott framtak hjá kvenfélögum,” segir Ingibjörg alsæl með peningagjöfina.

Gjafabréfið frá kvenfélögunum. Magnús Hlynur Hreiðarsson
