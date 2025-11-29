Tæplega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 29. nóvember 2025 13:04 Konur úr Soroptimistaklúbbi Suðurlands ásamt fulltrúum kvenfélaganna í Flóahreppi þegar peningagjöfin var formlega afhent. Magnús Hlynur Hreiðarsson Kvenfélögin þrjú, sem starfrækt eru í Flóahreppi komu færandi hendi til Sigurhæða á Selfossi í vikunni og gáfu starfseminni 1,7 milljón króna, sem er ágóði af basar félaganna nýlega. Sigurhæðir er fyrsta og eina samhæfða þjónustan við þolendur kynbundins ofbeldis í sunnlensku samfélagi. Magnús Hlynur Hreiðarsson segir frá. Sigurhæðir voru stofnaðar í mars 2021 af Soroptimistaklúbbi Suðurlands, sem hefur rekið starfsemina síðan. Samstarfsaðilar Sigurhæða eru öll sveitarfélögin á Suðurlandi en þau eru 15 talsins, lögreglustjórinn og sýslumaðurinn bæði á Suðurlandi og Vestmannaeyjum, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Kvennaráðgjöfin og Mannréttindaskrifstofa Íslands. Rekstur Sigurhæða er kostaður af styrkjum, einkum frá ríki og sveitarfélögum auk þess sem ýmis samtök í nærsamfélaginu hafa styrkt starfsemina af mikilli rausn eins og kvenfélögin í Flóahreppi gerðu nú í vikunni þegar fulltrúar þeirra mættu í húsnæði Sigurhæða í Fagurgerði á Selfossi með gjafabréf upp á 1,7 milljónir króna, sem er ágóði af basar félaganna nú í nóvember. Ingibjörg Stefánsdóttir er formaður Soroptimistaklúbbs Suðurlands og veit allt um starfsemi Sigurhæða. „Þetta er náttúrulega fyrir kynbundið ofbeldi, eða aðallega þolendur kynbundins ofbeldis, konur frá 18 ára aldri. Við höfum fengið 16 ára stúlkur hingað en þá í fylgd með foreldrum.Við erum búnar að taka á móti 450 konum,” segir Ingibjörg. Ingibjörg Stefánsdóttir, sem er formaður Soroptimistaklúbbs Suðurlands.Magnús Hlynur Hreiðarsson Og ertu ekki ánægð með kvenfélögin í Flóahreppi? „Jú, við getum ekki verið annað en mjög ánægðar með það, það er mikið gott framtak hjá kvenfélögum,” segir Ingibjörg alsæl með peningagjöfina. Gjafabréfið frá kvenfélögunum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Kynbundið ofbeldi Flóahreppur Árborg Mest lesið Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Innlent Gul viðvörun vegna snjókomu Veður Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt Innlent „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Innlent Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Innlent Breytingarnar vonbrigði sem bitni á framhaldsskólanemum Innlent Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Innlent Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Erlent Garðurinn opnaður í Smáralind Innlent Fleiri fréttir Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Tæplega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi „Mjög vont fyrir lýðræðislega umræðu“ Breytingarnar vonbrigði sem bitni á framhaldsskólanemum Garðurinn opnaður í Smáralind Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Deilur um fæðingarorlofið, erfið staða fjölmiðla og nýir lögreglubílar Þörf neytendavernd eða aðför að eignarrétti? Kynnir stóran pakka um fjölmiðla í næstu viku Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Nú má heita Jörvaldi, Aþanasíus, Fjörður, Ai, Kalix og Ríma Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla Bein útsending: Aðferðir til að líða sem best í skammdeginu Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Sjá meira