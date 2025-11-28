Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Jón Ísak Ragnarsson skrifar 28. nóvember 2025 22:47 Ragna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, voru í kvöldfréttum Sýnar og ræddu þar um fæðingarorlofsmálin. Sýn Þingmenn Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis að foreldrum verði tryggður sameiginlegur réttur til tólf mánaða fæðingarorlofs sem þeir ráða alfarið hvernig þeir skipta milli sín. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, segir að fólki hljóti að vera treystandi til að velja sjálft hvernig það skiptir mánuðunum milli sín. Ragna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur skilning á sjónarmiðum um aukið valfrelsi en bendir einnig á að feður taki almennt það hlutfall óframseljanlegs fæðingarorlofs sem þeim er úthlutað samkvæmt lögum. Í vikunni hefur mikið verið fjallað um fæðingarorlofskerfið í kjölfar þess að læknanemi stakk niður penna á Vísi og gagnrýndi kerfið harðlega. Þar gagnrýndi hún meðal annars afstöðu Kvenréttindafélags Íslands gagnvart þingsályktunartillögunni um aukið valfrelsi, og hvatti samtökin til að standa líka með konum sem vilja vera heima með börnin sín. Ragna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, ræddu um fæðingarorlofskerfið í kvöldfréttum Sýnar. Nanna segir í sambandi við tillögu Miðflokksins um frjálsa ráðstöfun orlofsins, að fyrst fólki sé treystandi til að eignast börn, hljótum við að geta treyst þeim til að velja hvernig hentar þeirra lífi best að skipta mánuðunum í orlofinu. Hún hefur ekki miklar áhyggjur af því að ummönnunarbyrðin færist alfarið yfir á móðurina ef af breytingunum yrði. Frekar ætti að huga að því að gera frekari breytingar á kerfinu þannig að konur í orlofi missi ekki af lífeyrisréttindum. „Nei við höfum ekki miklar áhyggjur af því, ég held við ættum frekar að huga að því að fara í öðruvísi hvata.“ „Til dæmis eru áhyggjur af því að konur eða mæður missi af lífeyrisréttindum, þá skulum við frekar tækla það og hafa jákvæða hvata, þannig hjón og sambýlisfólk, foreldrar, geti stýrt því að skipta á milli sín lífeyrisréttindum. Það þarf ekki að vera nema eitt hak í skattframtalinu okkar.“ „Allavega er alveg ljóst, að það ætti að vera meira hlutfall sem mætti skipta á milli sín, þannig vel ætti að vera.“ Ber virðingu fyrir ákvörðun fjölskyldna Ragna hefur skilning á sjónarmiðum um aukið valfrelsi, og ber virðingu fyrir þeirri ákvörðun sem hver kona, hvert par, eða fjölskylda tekur. „Hins vegar verð ég að taka undir það sjónarmið sem kom fram í innslaginu hér áðan, að það er auðvitað þannig við sjáum það bæði hér á landi í skýrslu fæðingarorlofssjóðs, og líka í öðrum löndum, að feður almennt taka það hlutfall fæðingarorlofs sem þeim er úthlutað samkvæmt lögum, það er að segja óframseljanlegur réttinn.“ „Ég tek gjarnan undir það, og líka að einhverju leyti er litið til okkar á Íslandi, fyrir það að kerfið okkar er líka sveigjanlegt, og það er auðvitað ákveðinn sveigjanleiki í því.“ Bæta þurfi leikskólamálin Ragna segir að leikskólamálin skipti gríðarlegu máli í þessari umræðu. Þingmaður Samfylkingarinnar hafi lagt fram frumvarp þess efnis að leikskólapláss verði lögfest, eins og á Norðurlöndunum. Nanna Margrét sagði að til þess að greiða úr leikskólavandanum þyrfti að leyfa einkafyrirtækjum að vera með leikskóla á vinnustöðunum. „Nú er til dæmis Arion banki, þeir tóku skref, en þurftu að hafa mikið fyrir því að fá að vera með leiksólaþjónustu.“ Fæðingarorlof Miðflokkurinn Samfylkingin Tengdar fréttir „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands segir þingsályktunartillögu um breytingar á fæðingarorlofi fela í sér afturför en með þeim yrðu réttindi tekin af feðrum. Hún upplifir bakslag í jafnréttisbaráttunni og meiri heift í umræðunni en áður. 28. nóvember 2025 09:35 Foreldrar fjölbura fá lengra fæðingarorlof Foreldrar sem eignast fjölbura eða lenda í veikindum á meðgöngu eiga nú rétt á lengingu fæðingarorlofs eða greiðslu fæðingarstyrks. Þetta var lögfest er frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra var samþykkt á Alþingi í dag. 30. júní 2025 23:41 Mest lesið Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar Innlent „Ísland þarf að vakna“ Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent Flensan orðin að faraldri Innlent „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Innlent Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Innlent Breytingar á kvöldfréttum Sýnar Innlent „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Innlent Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Innlent Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Innlent Fleiri fréttir „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Deilur um fæðingarorlofið, erfið staða fjölmiðla og nýir lögreglubílar Þörf neytendavernd eða aðför að eignarrétti? Kynnir stóran pakka um fjölmiðla í næstu viku Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Nú má heita Jörvaldi, Aþanasíus, Fjörður, Ai, Kalix og Ríma Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla Bein útsending: Aðferðir til að líða sem best í skammdeginu Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar „Ísland þarf að vakna“ Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Langþráð nýtt líf Helguvíkur í boði NATO Heiðar mætir með Dreka í nýja olíuleit Útgjöld Íslands til varnarmála duga til – í bili Sjá meira