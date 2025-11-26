Retró-draumur í Hlíðunum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 26. nóvember 2025 09:59 Íbúðin hefur verið eins í rúma sex áratugi. Við Blönduhlíð í Reykjavík er til sölu einstaklega sjarmerandi 168 fermetra íbúð með sérinngangi. Húsið var byggt árið 1949 og hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. Ásett verð er 123 milljónir króna. Í lýsingu eignarinnar kemur fram að hún hafi haldist óbreytt í rúma sex áratugi og ber þess merki að vel hafi verið hugsað um hana. Þegar inn er komið er eins og stigið sé inn í tímavél, þar sem upprunalegar innréttingar, veggfóður og retró-húsgögn mynda samræmda heild sem endurspeglar stíl þess tíma. Sérstaklega má nefna eldhúsið, sem hefur verið varðveitt af mikilli natni. Það er fágætt að rekast á slíkar upprunalegar innréttingar í dag og eldhúsið er sannkallaður dýrgripur fyrir hönnunarunnendur. Á gólfum er korkur og viðarfjalir í lofti. Í íbúðinni eru tvær samliggjandi stofur með stórum gluggum, aðskildar með franskri glerhurð. Baðherbergið er flísalagt með fagurgrænum flísum, baðkari og hvítri innréttingu. Þá er skemmtilegt að sjá að gardínurnar eru í sama lit og flísarnar. Samtals eru þrjú svefnherbergi í íbúðinni. Eigninni fylgir einnig 27 fermetra sérstæður bílskúr. Nánari upplýsingar má nálgast á fasteignavef Vísis. Húsið var byggt árið 1949 en hefur fengið gott viðhald að utan í gegnum árin. Veggfóður með ólíkum mynstrum og áferð prýðir rýmin. Eldhúsinnréttingin er upprunaleg og afar sjarmerandi. Borðkrókurinn minnir á leikmynd úr gömlum kvikmyndum. Svefnherbergið er rúmgott með innbyggðum fataskápum. Úr forstofunni er gengið inn í rúmgott parketlagt hol. Húsgögnin eru í retró-stíl. Baðherbergið er flísalagt með fagurgrænum flísum. Í sameign á jarðhæð er stórt herbergi sem upphaflega var hugsað sem tvær geymslur, en hefur lengst af verið sameinað og notað sem íverurými. Hús og heimili Fasteignamarkaður Reykjavík Mest lesið „Ég heillast af hættunni“ Lífið Retró-draumur í Hlíðunum Lífið Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð Lífið Eru þetta bestu gamanmyndir sögunnar? Bíó og sjónvarp Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Tónlist Theodór Elmar og Pattra í sundur Lífið NASCAR25: Hver þarf að beygja meira en til vinstri til að skemmta sér? Leikjavísir Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Lífið „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Menning Skvísur á öllum aldri fögnuðu í Firðinum Tíska og hönnun Fleiri fréttir Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Menningarmýs komu saman í jólafíling Retró-draumur í Hlíðunum Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð „Ég heillast af hættunni“ „Mér finnst þessi vegferð okkar ótrúlega glæsileg“ Sögufrægt hús falt fyrir tvö hundruð milljónir Máttu ekkert gera og fóru þá að trufla Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Helgi Ómars nú Heilsu-Helgi Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Theodór Elmar og Pattra í sundur Kristján Guðmundsson látinn Simmi Vill í meðferð Sambærilegt því að spila með Real Madrid Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Unnur Eggerts kom íslenska innsoginu á kortið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Íslenskir kórar sungu í Kristjánsborgarhallarkirkju Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Þegar Dorrit var forsetafrú Krakkatían: Þakkargjörðarhátíð, Wicked og aðventukrans „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Sjá meira