Lífið

Helgi Ómars nú Heilsu-Helgi

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Helgi Ómars er margra hatta maður.
Helgi Ómars er margra hatta maður.

Liðnir mánuðir hafa verið viðburðarríkir hjá Helga Ómarssyni, áhrifavaldi og ljósmyndara, sem hefur á skömmum tíma lokið þremur sérhæfðum námsleiðum tengdum heilsu og vellíðan. Um síðustu helgi útskrifaðist hann sem jógakennari frá Sólheimum, þar sem hann lærði Yoga Nidra. 

Það er þó ekki eini áfanginn sem Helgi hefur náð upp á síðkastið. Í byrjun mánaðarins lauk hann diplómunámi sem saunagusumeistari og í október hlaut hann réttindi sem heilsumarkþjálfi. Hann hefur nú þegar hafið störf sem slíkur hjá heilsusetrinu Eden.

Helgi hefur deilt gleðinni með fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum.

„Mesta gjöf í heimi að eyða langri helgi með mömmu í Sólheimum og útskrifast saman sem Yoga Nidra kennarar,“ skrifaði hann og deildi myndum frá jógakennsluútskriftinni.

„Helgi, núna sánagusumeistari! Hver ætlar að koma í sánagus? Óendanlega þakklátur fyrir bestu tíma með stórkostlegu fólki,“ sagði hann í annarri færslu þar sem mátti sjá hann með öðrum sem útskrifuðust úr sama námi. Þar á meðal var Gummi Emil einkaþjálfari.

Ár stórra breytinga

Árið hefur óneitanlega verið ár breytinga hjá Helga. Ekki nóg með að hann hafi útskrifast með þrjár nýjar gráður, þá flutti hann einnig úr miðborg Reykjavíkur yfir í Kópavog. Hann og unnusti hans, Pétur Björgvin Sveinsson, festu nýverið kaup á fallegri hæð í Suðurhlíðum Kópavogs eftir nokkur ár í miðborginni.

Helgi hélt lengi úti hlaðvarpinu Helgaspjallið, sem hóf göngu sína árið 2018. Í upphafi árs tók hann þá ákvörðun að leggja það niður og lýsti henni sem stóru, en réttu skrefi.

„Ég hafði ítrekað fundið fyrir kulnunareinkennum og mér fannst ég klessa á vegg aftur og aftur. Svo, eftir að ég slakaði örlítið á, setti ég aftur í fimmta gír og keyrði af stað í ný verkefni. Eins og sannur tvíburi var ég annaðhvort með of marga bolta á lofti eða í ákveðinni örmögnun,“ sagði Helgi í samtali við Vísi í janúar.

Heilsa Samfélagsmiðlar Jóga


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.