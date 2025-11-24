Bændur fá ekki orðið

Fyrr í haust kom inn á Samráðsgátt stjórnvalda samantekt um stöðu fæðuöryggis á Íslandi. Málið fór ekki hátt enda „aðeins“ um samantekt að ræða. Ekki voru send út boð um þátttöku í samráðinu og voru umsagnir við málið aðeins 10 talsins.
Dalabyggð rýndi samantektina og skilaði umsögn vegna málsins sem taldi sjö blaðsíður. Í umsögn Dalabyggðar er m.a. fjallað um áhættugreiningar, áburð, innflutning, styrki, alþjóðaviðskipti, eldsneyti, fyrirbyggjandi aðgerðir, flokkun landbúnaðarlands, framleiðslu mismunandi búgreina, kornrækt, birgðahald, samgöngur, raforku, matvælaverð, matvælaframboð, loftslagsmál og fleira. Enda af nægu að taka.
Það er í framhaldinu eðlilegt að velta fyrir sér hvað eigi að gera með slíkt mál, sem ekki er talin þörf á að senda á hagaðila til þátttöku í umsagnarferli.
Nú birtist í dag, tveimur mánuðum eftir að umsagnarferli lauk, á vefsíðu Stjórnarráðsins tilkynning um málþing undir yfirskriftinni: Hver er staða fæðuöryggis á Íslandi?
Sem fyrrum bóndi og starfsmaður bænda, búfræðingur, áhugamanneskja um landbúnað og í dag staðgengill sveitarstjóra í sveitarfélagi sem byggir á landbúnaði rýndi ég að sjálfsögðu dagskránna. Meðal annars til að sjá hvaða fulltrúi bændastéttarinnar væri þátttakandi í dagskránni.
Svarið er: Enginn.
Í pallborðum, verður samkvæmt dagskránni, varpað fram tveimur spurningum. Sú fyrri: Hver er staða fæðuöryggis á Íslandi? og sú seinni: Er nauðsynleg seigla samfélagsins til staðar?
Með fullri virðingu fyrir vel gefnu og meinandi fólki sem mun flytja erindi og taka þátt í pallborðum á þessu málþingi, þá er að mínu mati galið að ekki sé fenginn aðili til að vera málsvari þeirrar stéttar sem mun þurfa að bregðast hvað mest við tillögum og aðgerðum sem að þessu málefni snúa hérna innan lands.
Það ber enginn ábyrgð á að gefa okkur að borða. Samt eigum við heila starfsstétt sem vinnur að því allt árið um kring, 365 daga ársins, að geta framleitt mat fyrir okkur. Nú á að halda tveggja klukkustunda málþing um fæðuöryggi landsins og þar eru m.a. fulltrúar samtaka iðnaðar, verslunar, ráðuneyta og háskóla við borðið en enginn frá bændum.
Þegar þinga á um málefni sem stendur svo nærri bændum, út frá skýrslum sem fjalla um starfsumhverfi þeirra að stórum hluta, hljóta fleiri að velta fyrir sér hver sé ástæða fjarveru bænda á slíkum viðburði.
Því hefur verið fleygt að atvinnuvegaráðherra sé enn að koma sér fyrir í ráðuneytinu. Samt sem áður hlýtur hún að geta nálgast tengiliðaupplýsingar Bændasamtaka Íslands, eða svo skyldi maður ætla.
Höfundur er staðgengill sveitarstjóra hjá Dalabyggð.
Jens Garðar Helgason skrifar
Jóhanna María Sigmundsdóttir skrifar
Vanessa Monika Isenmann skrifar
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,Steinunn Bragadóttir skrifar
Tómar Þór Þórðarson skrifar
Matthildur Björnsdóttir skrifar
Edda Sigrún Svavarsdóttir skrifar
Jónína Brynjólfsdóttir skrifar
Lúðvík Júlíusson skrifar
Gunnlaugur Stefánsson skrifar
Vilhjálmur Árnason skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Steinunn Þórðardóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Sigurður Fossdal skrifar
Ármann Jakobsson,Eva María Jónsdóttir skrifar
Sædís Ósk Harðardóttir skrifar
Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson skrifar
Eva Hauksdóttir skrifar
Margrét Tryggvadóttir,Sigríður Hagalín Björnsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Friðþjófur Helgi Karlsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sverrir Falur Björnsson skrifar
Hlöðver Skúli Hákonarson skrifar
Sabine Leskopf skrifar
Martha Árnadóttir skrifar