Vilja tryggja stöðu ungs fólks í prófkjöri Samfylkingarinnar Lovísa Arnardóttir skrifar 21. nóvember 2025 08:31 Stjórn Hallveigar Aðsend Hallveig, félag Ungs jafnaðarfólks í Reykjavík, ákvað á félagsfundi þann 12. nóvember að halda forprófkjör í desember 2025 fyrir prófkjör Samfylkingar í sveitarstjórnarkosningum 20226. Forseti segir það tilraun hreyfingarinnar til að koma ungu fólki að í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík. Illa hafi gengið í síðasta prófkjöri að koma ungum einstaklingum að. Í tilkynningu segir að forprófkjör sé prófkjör þar sem félagar Hallveigar, ungs jafnaðarfólks í Reykjavík, muni kjósa tvo einstaklinga á aldrinum 18 til 35 ára sem munu svo verða fulltrúar ungs fólks í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík sem fer fram 24. janúar 2026. „Staðreyndin er sú að það vantar ungt fólk í pólitík. Við höfum séð að ungt fólk hefur ekki náð árangri í prófkjörum innan flokksins. Þetta er viðbragð okkar við því. Hallveig er að taka af skarið til þess að koma ungu fólki í borgarstjórn. Ekki bara í þágu ungs fólks heldur í þágu allra borgarbúa. Síðast þegar Samfylkingin gaf ungri manneskju tækifæri varð hún forsætisráðherra,“ segir Steindór Örn Gunnarsson, forseti Hallveigar, og á við Kristrúnu Frostadóttur. Í samtali við fréttastofu segir Steindór Örn að ákveðið hafi verið að miða við tvo einstaklinga til að koma fleirum að og koma í veg fyrir að þeir keppi um sömu sætin. „Við lentum í því síðast að tveir ungir karlmenn voru að berjast um sömu atkvæði fyrir sömu sæti og það endaði þannig að hvorugur náði sæti, þannig að þetta er hugsað til að koma í veg fyrir það,“ segir hann. Umræddir frambjóðendur eru þeir Pétur Marteinn Urbancic Tómasson og Stein Olav Romslo. Steindór Örn segir auðvitað ekki gefið að forprófkjörið tryggi árangur en þau telji líklegra að ná betri árangri með þessum hætti. Framboðsfrestur í forprófkjörið rennur út þann 2. desember. Birta býður fram Bjarnveig Birta Bjarnadóttir hefur tilkynnt um framboð sitt í forprófkjörið. Í tilkynningu um framboðið segir að Bjarnveig Birta, sem er alltaf kölluð Birta, sé 33 ára og starfi sem rekstrarstjóri hjá íslenska framleiðslufyrirtækinu Tulipop. Birta er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði og M.Sc. gráðu í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands en hluta af meistaranámi sínu tók hún við Copenhagen Business School. Birta býður sig fram í forprófkjöri. Sunna Ben Birta ólst upp í Breiðholti, útskrifaðist með stúdentspróf úr Kvennaskólanum árið 2012 en býr í dag í Rimahverfi Grafarvogs ásamt eiginmanni sínum Pétri Frey Sigurjónssyni og þremur börnum 2, 5 og 6 ára. „Ég þekki það af eigin raun hvað þjónustan í Reykjavíkurborg getur verið þunglamaleg, hægfara og ósveigjanleg. Ég hef upplifað biðlista og mönnunarvanda á leikskóla og þekki kvíðann og streituna sem því fylgir líkt og flestallir foreldrar ungra barna í Reykjavík í dag. Börn og fjölskyldur þeirra bíða mánuðum saman eftir þjónustu sem þau eiga rétt á. Stjórnsýslan í borginni virðist farin að ganga framar sjálfri þjónustunni. Við verðum búa til kvika borg sem virkar fyrir Reykjavíkurbúa. Ég vil að borgin einblíni á að auðvelda Reykjavíkurbúum daglega lífið og að leysa þær áskoranir sem skipta fólk raunverulegu máli. Það skortir ekki fjármagn hjá borginni en það þarf að forgangsraða betur,“ segir hún í tilkynningu. Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um framboð Birtu. 