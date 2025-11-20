Skúli sækist eftir 2. sæti Atli Ísleifsson skrifar 20. nóvember 2025 13:25 Borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, hefur ákveðið að gefa kost á sér í 2. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Flokksvalið fer fram 24. janúar næstkomandi. Í tilkynningu frá Skúla segir að hann sé eldheitur jafnaðarmaður og hafi hann sérstaklega beitt sér fyrir umbótum í menntamálum. „Ég vil að Samfylkingin setji í forgang að borgin endurheimti forystuhlutverk sitt í menntamálum og leiði saman ríki, borg, fagfélög og háskóla í nýrri gæðasókn í menntamálum þar sem við aukum stuðning við kennara á vettvangi til að mæta betur fjölþættum þörfum barna og nýtum í auknum mæli rannsóknir og gagnreyndar aðferðir til að auka færni nemenda í lestri, stærðfræði og náttúruvísindum,“ segir í tilkynningunni. Skúli hefur átt sæti í borgarstjórn frá árinu 2014. Áður hafði hann setið á þingi 2009 til 2013 og var hann þar áður framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar á árunum 2006 til 2009. Í tilkynningunni segir hann muni næstu fjögur árin einnig leggja áherslu á eftirfarandi öfluga húsnæðisuppbyggingu, sjálfbæra atvinnustefnu og náttúruvernd, pnun hreystileikskóla, fleiri græn svæði í borginni, tiltekt í rekstri borgarinnar, alvöru geðrækt, heilsueflingu eldra fólks, fjölmenningu sem skapi betra samfélag, minna ónæði af flugumferð, nýjum Vetrargarði, betri aðstöðu sviðslista og að frískað verði upp í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. „Ég býð fram þekkingu mína og reynslu í borgarstjórn og á Alþingi þar sem ég hef á undanförnum árum beitt mér af kappi í menntamálum, umhverfismálum, atvinnumálum, menningar- og íþróttamálum. Meðal annars þetta: Uppbygging fjölda nýrra leikskóla með yfir 1.200 nýjum leikskólaplássum og bættar starfsaðstæður í grunnskólum, leikskólum og frístundastarfi. Aukinn jöfnuður meðal barna í borginni m.a. með hækkun frístundastyrks og Betri borg fyrir börn. Aukinn stuðningur við grasrótina í menningarlífi borgarinnar. Betri aðstaða til íþróttaiðkunar í borginni.“ Samfylkingin Borgarstjórn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Tengdar fréttir Samfylkingin blæs til prófkjörs í borginni Samfylkingin í Reykjavík mun halda prófkjör um sex efstu sætin í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Ákvörðun um þetta var tekin á fundi fulltrúaráðs Samfylkingarfélaganna í Reykjavík í fyrradag. 19. nóvember 2025 11:14 Mest lesið Magnús Guðmundsson er látinn Innlent Gulli Reynis látinn Innlent Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Innlent Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Innlent Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Innlent Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Innlent Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Innlent Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Innlent Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Innlent Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Erlent Fleiri fréttir Útlendingar 69 prósent nýrra íbúa frá 2017 Skúli sækist eftir 2. sæti Bein útsending: Kynnir skýrslu um þróun útgáfu dvalarleyfa Stofnaði Örninn fyrir tíu ára ömmustelpu í sorg Vill svara ESB með tollahækkun Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Ungu fólki í endurhæfingu vegna offitu fjölgar Framsókn vill svara ESB í sömu mynt en fjármálaráðherra tekur dræmt í slíkar hugmyndir Magnús Guðmundsson er látinn Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Nær allir sammála um afsögn ríkislögreglustjóra Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Bein útsending: Heilbrigðisþing – Endurhæfing - leiðir til betra lífs Feta einstigi milli metnaðar og raunsæis í loftslagsmarkmiði Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Maður að trufla umferð og eldur í bakaríi Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Gulli Reynis látinn Tók fjórar mínútur að koma heimilisfólki á Hrafnistu í skjól Sviðsstjóri lögsækir Ríkisendurskoðun Stilla á lista Miðflokks í Kópavogi Vildi að sonurinn hefði aldrei farið á Stuðla Syrgir soninn og sér eftir vist á Stuðlum Mál ríkisendurskoðanda á borði forsætisnefndar Tveir handteknir fyrir þjófnað í Hagkaup Skaut föstum skotum á seðlabankastjóra Framhlaup hafið í Dyngjujökli Stór útvegsfyrirtæki meðal stærstu bakhjarla Viðreisnar Sjá meira