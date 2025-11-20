Mæðgurnar svöruðu engu Árni Sæberg skrifar 20. nóvember 2025 14:30 Fjölskyldan bjó í þessu einbýlishúsi við Súlunes á Arnarnesinu í Garðabæ. Vísir/Bjarni Einarsson Margrét Halla Hansdóttir Löf, sem ákærð er fyrir að myrða föður sinn og reyna að myrða móður sína, svaraði engum spurningum þegar hún gaf skýrslu í Héraðsdómi Reykjaness við aðalmeðferð máls hennar. Þess í stað las hún upp yfirlýsingu. Móðir hennar gerði slíkt hið sama. Þetta herma heimildir Vísis en þinghald í málinu er lokað, þrátt fyrir ákvæði laga um meðferð sakamála um að þinghald skuli háð í heyranda hljóði. Bæði Margrét Halla og móðir hennar óskuðu eftir lokuðu þinghaldi og ákæruvaldið hreyfði engum mótbárum. Aðalmeðferð í máli ákæruvaldsins á hendur Margréti Höllu hófst í gær og átti að ljúka með málflutningi í dag. Ekki tókst að ljúka öllum skýrslutökum í tæka tíð fyrir það og því er reiknað með því að málflutningur verði á mánudaginn næstkomandi. Það gerir það að verkum að reikna má með dómi yfir Margréti Höllu eigi síðar en 22. desember næstkomandi miðað við fjögurra vikna viðmið. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála hefur sakborningur heimild til þess að neita að svara spurningum, hvort sem það eru spurningar sækjanda, verjanda, réttargæslumanns brotaþola eða dómara. Sömu heimild hefur vitni sem er nátengdur ættingi sakbornings. Því gátu bæði Margrét Halla og móðir hennar skorast undan að svara spurningum. Þá hefur lögmaður verið skipaður til að gæta réttinda móður Margrétar Höllu en hún hafði áður hafnað skipuðum réttargæslumanni. Grunuð um manndráp við Súlunes Dómsmál Hafnarfjörður Mest lesið Magnús Guðmundsson er látinn Innlent Gulli Reynis látinn Innlent Mæðgurnar svöruðu engu Innlent Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Innlent Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Innlent Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Innlent Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Innlent Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Innlent Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Innlent Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Innlent Fleiri fréttir Mæðgurnar svöruðu engu Útlendingar 69 prósent nýrra íbúa frá 2017 Skúli sækist eftir 2. sæti Bein útsending: Kynnir skýrslu um þróun útgáfu dvalarleyfa Stofnaði Örninn fyrir tíu ára ömmustelpu í sorg Vill svara ESB með tollahækkun Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Ungu fólki í endurhæfingu vegna offitu fjölgar Framsókn vill svara ESB í sömu mynt en fjármálaráðherra tekur dræmt í slíkar hugmyndir Magnús Guðmundsson er látinn Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Nær allir sammála um afsögn ríkislögreglustjóra Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Bein útsending: Heilbrigðisþing – Endurhæfing - leiðir til betra lífs Feta einstigi milli metnaðar og raunsæis í loftslagsmarkmiði Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Maður að trufla umferð og eldur í bakaríi Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Gulli Reynis látinn Tók fjórar mínútur að koma heimilisfólki á Hrafnistu í skjól Sviðsstjóri lögsækir Ríkisendurskoðun Stilla á lista Miðflokks í Kópavogi Vildi að sonurinn hefði aldrei farið á Stuðla Syrgir soninn og sér eftir vist á Stuðlum Mál ríkisendurskoðanda á borði forsætisnefndar Tveir handteknir fyrir þjófnað í Hagkaup Skaut föstum skotum á seðlabankastjóra Framhlaup hafið í Dyngjujökli Sjá meira