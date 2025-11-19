Innlent

Sviðsstjóri lögsækir Ríkis­endur­skoðun

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi.
Sviðstjóri hjá Ríkisendurskoðun hefur höfðað mál á hendur embættinu vegna ákvörðunar ríkisendurskoðanda um að færa hann til í starfi. Málið er höfðað hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.

Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi staðfesti þetta í samtali við mbl sem greindi frá. Hann á að hafa sent út tölvupóst til allra starfsmanna Ríkisendurskoðunar og greint frá málinu.

Sviðsstjórinn telur að með því að færa hann til í starfi hafi Guðmundur brotið 19. grein starfsmannalaga og krefst þess að ákvörðunin verði felld úr gildi og úrskurðuð ólögmæt.

„Það er eðlilegt að starfsfólk sem telur á sér brotið geti leitað réttar síns fyrir dómstólum. Nú hefur málinu verið stefnt í þann farveg og ég legg bara áherslu á rétta og góða málsmeðferð,“ segir Guðmundur í samtali við mbl.

Ófremdarástandið á borði forseta þingsins

Ríkisendurskoðandi hefur verið mikið í fjölmiðlum undanfarið eftir að greint var frá að ákveðið ófremdarástand ríkti innan veggja stofnunarinnar. Ítrekað hafi komið upp svokölluð EKKO-mál sem varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi.

Í árlegri starfsánægjukönnun Ríkisendurskoðunar versnuðu niðurstöður milli ára. Þá eru þrír sviðstjórar í veikindaleyfi. Jóhannes Jónsson er einn þriggja sviðsstjóranna sem eru í veikindaleyfi en hann hefur sagt starfi sínu lausu eftir að hafa orðið vitni að fjölda alvarlegra mála hjá embættinu. Hann sagði aðkomu Guðmundar gera málin sérstaklega flókin og erfið.

Málið er nú komið á borð forsætisnefndar Alþingis en næsti fundur nefndarinnar er á mánudag. Fer það eftir verkefnastöðu hvort málið komist að á þeim fundi.

