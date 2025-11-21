Lífið

Samfélagsmiðlastjörnur máluðu Akur­eyri rauða

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Gummi kíró er eigandi umboðsskriftstofunnar Atelier Agency.
Guðmundur Birki Pálmason, kírópraktor og eigandi umboðsskrifstofunnar Atelier Agency, fór ásamt unnustu sinni, Línu Birgittu Sigurðardóttur, og áhrifavöldum Atelier í árshátíðarferð til Akureyrar um síðustu helgi.

Hjá Atelier eru átta áhrifavaldar á skrá: May, Nadía Sif, Rúnar Bjarna, Kara Lind, Lilja Marín, Helena Birna, Kári Sverrisson og Harpa Lind.

Ferðin einkenndist af góðum mat, ljúffengum drykkjum og notalegri stemningu.

Dagskráin var fjölbreytt og skemmtileg. Þau fóru meðal annars í hátíðlegan jólabröns, verslunarferð í miðbænum og áttu endurnærandi samverustund í Skógarböðunum. Áður en þau lögðu aftur af stað heim á sunnudeginum fóru þau Jólahúsið, sem er ákveðið skyldustopp fyrir marga höfuðborgarbúa.

Myndir frá herlegheitunum má sjá hér að neðan.

Skvísurnar flottar í Skógarböðunum.Aðsend
Lilja Marín dóttir Gumma ánægð með heimsóknina.Aðsend
Lína Birgitta lagar hárið fyrir myndatökuna.Aðsend
Það var allt myndið eins og sönnum áhrifavöldum sæmir.Aðsend
Hvolpur Línu og Gumma var að sjálfsögðu með.Aðsend
Aðsend
Gummi er alltaf með lúkkið upp á tíu.Aðsend
May fékk sér góðan kokteil.Aðsend
Lína og Gummi á göngu um bæinn.Aðsend
Veðrið lék við þau.Aðsend
Aðsend
