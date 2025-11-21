Guðmundur Birki Pálmason, kírópraktor og eigandi umboðsskrifstofunnar Atelier Agency, fór ásamt unnustu sinni, Línu Birgittu Sigurðardóttur, og áhrifavöldum Atelier í árshátíðarferð til Akureyrar um síðustu helgi.
Hjá Atelier eru átta áhrifavaldar á skrá: May, Nadía Sif, Rúnar Bjarna, Kara Lind, Lilja Marín, Helena Birna, Kári Sverrisson og Harpa Lind.
Ferðin einkenndist af góðum mat, ljúffengum drykkjum og notalegri stemningu.
Dagskráin var fjölbreytt og skemmtileg. Þau fóru meðal annars í hátíðlegan jólabröns, verslunarferð í miðbænum og áttu endurnærandi samverustund í Skógarböðunum. Áður en þau lögðu aftur af stað heim á sunnudeginum fóru þau Jólahúsið, sem er ákveðið skyldustopp fyrir marga höfuðborgarbúa.
Myndir frá herlegheitunum má sjá hér að neðan.