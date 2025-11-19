Innlent

Réttar­höld yfir Margréti Löf hefjast

Árni Sæberg skrifar
Karl Ingi Vilbergsson starfandi varahéraðssaksóknari sækir málið fyrir hönd ákæruvaldsins. Margrét Halla var hvergi sjáanleg í anddyri Héraðsdóms Reykjaness. Líklegt er að hún hafi farið inn bakdyramegin. Vísir/Vilhelm

Aðalmeðferð í máli ákæruvaldsins á hendur Margréti Höllu Hansdóttur Löf hefst klukkan 9 í Héraðsdómi Reykjaness, fyrir luktum dyrum. Hún sætir ákæru fyrir að hafa orðið föður sínum að bana og gera tilraun til að bana móður sinni á heimili fjölskyldunnar í Súlunesi í Garðabæ í apríl síðastliðnum. Margrét Halla neitar sök.

Samkvæmt dagskrá Héraðsdóms Reykjaness stendur aðalmeðferðin til klukkan 16 í dag og hefst aftur klukkan 9 í fyrramálið. Reiknað er með því að aðalmeðferðinni ljúki á morgun og því má ætla að dómur verði kveðinn upp eigi síðar en 18. desember.

Bæði móðir og dóttir fóru fram á lokað þinghald

Þinghald í málinu er háð fyrir luktum dyrum en samkvæmt lögum um meðferð sakamála skulu þinghöld háð í heyranda hljóði en dómari getur þó ákveðið, að eigin frumkvæði eða eftir kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola, að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum, telji hann það nauðsynlegt. 

Verjandi Margrétar Höllu og sömuleiðis réttargæslumaður móður hennar fóru fram á á þinghald yrði lokað og saksóknari hreyfði ekki við mótmælum. Málið þykir afar viðkvæmt en Margrét Halla er eina barn móður sinnar.

Eins og áður hefur verið greint frá er Margrét grunuð um að hafa í aðdraganda andláts föður hennar beitt foreldra sína ofbeldi í um tíu klukkustundir. Þá er hún sökuð um að hafa beitt þá margvíslegu ofbeldi mánuðina á undan.

Sérfræðingur komst ekki á tilsettum tíma

Til stóð að aðalmeðferð hæfist þann 3. nóvember síðastliðinn og tæki í það minnsta tvo daga. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari sem sækir málið sagði í samtali við Vísi í september að dómur í málinu yrði fjölskipaður þar sem tveir embættisdómarar og einn sérfræðingur úr læknisfræði dæmdu í málinu. Leit að slíkum sérfræðingi hefði enn staðið yfir.

Samkvæmt heimildum fréttastofu mun Þóra Steinunn Steffensen réttarmeinafræðingur gegna hlutverki sérfræðimenntaða dómarans. Hún er búsett erlendis og gat ekki mætt á tíma sem hafði verið ákvarðaður. Fyrir vikið var aðalmeðferðinni frestað og því hefst hún í dag.

