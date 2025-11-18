Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir furðu sæta að umræðan frá ríkisstjórninni í dag hafi verið á þann veg að hlaupa eigi á harðahlaupum í Evrópusambandið, sem hún segir glæpamenn. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, segir að verndartollar Evrópusambandsins marki vatnaskil í samskiptum EES þjóðanna við ESB.
Aðildarríki Evrópusambandsins samþykktu tillögu um verndartolla á innflutt járnblendi á fundi í morgun. Framkvæmdastjórnin segist ætla að eiga í reglulegu samráði við íslensk og norsk stjórnvöld um aðgerðirnar.
Bæði íslensk og norsk stjórnvöld lögðu fast að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að veita þeim undanþágu frá tollunum en án árangurs.
Guðrún Hafsteinsdóttir segir að þetta mál hafi verið í gangi í ellefu mánuði og veltir því fyrir sér hvar hagsmunagæslan hefur verið, en hún og Bergþór Ólason fóru yfir málið í kvöldfréttum Sýnar.
„Það hófust samningar við ESB í desember í fyrra, og þetta er niðurstaðan. Maður hlýtur að spyrja sig hvar er hagsmunagæslan búin að vera og hvernig hefur hún gengið,“ segir Guðrún.
„Við Íslendingar höfum byggt allt okkar atvinnulíf á EES samningnum, og þess vegna er hann kominn í algjört uppnám. Mér hefur þótt ríkisstjórnin stíga frekar léttvægt til jarðar í dag.“
Hún segir það furðu sæta hvernig umræðan hafi verið frá ríkisstjórninni í dag.
„Niðurstaðan í þessu máli, að það sé brotið á EES-samningnum, að það eigi að þýða að við eigum að hlaupa hér á harðahlaupum inn með glæpamanninum, ég hafna því bara algjörlega.“
„Maður getur líka ekki annað en leitt hugann að því, hvort að ríkisstjórnin hafi litið svo á að það mætti veikja svona samningsstöðu Íslands, og þar með myndi það nýtast ríkisstjórninni, og málflutningi hennar gagnvart inngöngu í Evrópusambandið.“
Eru þetta glæpamenn í Evrópusambandinu?
„Það eru brotin lög að ég tel. Það er búið að brjóta á EES-samningnum, það hlýtur að vera brot. Það er brotið á okkur Íslendingum, á þessum samningi okkar, og það hlýtur að eiga einhverja eftirmála,“ segir Guðrún.
Bergþór segir að upp sé komin gjörbreytt staðan sem hljóti að kalla á miklu meira afgerandi viðbrögð en ríkisstjórnin hefur sýnt í dag.
„Mér hefur svona þótt allt benda til þess að það sé ekkert plan hjá stjórninni. Þessi umræða um að vísa málinu til gerðardóms, er byggð á einhverjum misskilningi sýnist mér.“
„Evrópusambandið er búið að segja með hvaða hætti samskiptin verða um þetta, það verður tekinn kaffibolli á þriggja mánaða fresti til að fara yfir stöðuna. Þannig mér sýnist ráðherrarnir dáldið vera berrassaðir í raun, eins og þeir hafi hver um annan þveran farið á taugum eftir þessa niðurstöðu.“
„Eina konkret svarið sem frá þeim kemur er að það þurfi að flýta atkvæðagreiðslu um aðlögunarviðræður að Evrópusambandinu. Það getur ekki verið niðurstaðan í þessum efnum,“ segir Bergþór.
Hægt er að hlusta á viðtalið í heild sinni í spilaranum ofar í fréttinni.